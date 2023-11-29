Госдума отклонила «этиловую» инициативу Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Государственная дума отклонила законопроект об административных штрафах для граждан в размере до 30 тысяч рублей за незаконную продажу этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции, инициированный Государственным советом Татарстана. Об этом свидетельствуют данные сайта нижней палаты российского парламента.

К рассмотрению документа Госдума приступила в первой половине ноября. До этого документ прошел через профильный комитет и совет нижней палаты парламента России.

Госсовет Татарстана внес законопроект в Госдуму в начале мая 2023 года. Депутаты предложили дополнить КоАП России новой статьей и привлекать к ответственности граждан за розничную продажу этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции, на оборот которой распространяется действие федерального закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Исключение сделали для должностных лиц и ИП.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В качестве наказания предлагалось накладывать административный штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей, а также конфисковать этиловый спирт и спиртосодержащую продукцию.

Законопроект парламентарии Татарстана инициировали с целью «предотвращения нанесения вреда жизни и здоровью граждан». Они также обратили внимание, что гражданам не придется нести предлагаемую ответственность за продажу духов, туалетной воды, одеколонов объемом до 150 мл, средств для ухода за кожей до 250 мл, спиртосодержащей непищевой продукции, расфасованной в металлическую аэрозольную упаковку емкостью не более 450 мл и т.п.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в России «административная и уголовная ответственности для граждан установлены только в случае реализации ими алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Ответственность за продажу этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции действующим законодательством не предусмотрена, а подобные нарушения квалифицируются по статьей КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена», по которой грозит лишь штраф в размере от 1,5 до 2 тысяч рублей, а в определенных случаях и конфискация предметов правонарушения.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстанский законопроект не получил поддержки ни у законодательного собрания Нижегородской области, ни у Думы Астраханской области, ни у парламента Кабардино-Балкарии. Создающим коллизию его сочли и в правительстве России.

— В законопроекте не учтено, что розничная продажа этилового спирта и спиртосодержащей непищевой продукции физическим лицом уже образует составы административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 14.1 и статьей 14.2 КоАП. Принятие соответствующего федерального закона приведет к коллизии с учетом конкуренции норм, содержащихся в проектируемой статье и в части 1 статьи 14.1, а также в статье 14.2 КоАП, — гласит отзыв российского кабмина, подписанный вице-премьером Дмитрием Григоренко.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, в сентябре председатель Государственного совета Татарстана Фарид Мухаметшин на 47-м заседании парламента обратил внимание, что республика плохо работает по продвижению своих законодательных инициатив на федеральном уровне.



— Из 21 за шестой созыв законодательного акта у нас рассмотрено шесть, два поддержаны, два мы сами отозвали. Идет очень тяжело, — заявил он.

По его словам, законодательные инициативы Татарстана «застревают» то в правительстве, «то еще где». Он попросил Вячеслава Володина не оставлять законопроекты регионов без ответов, обратив внимание, что республиканские предложения «застряли где-то на бюрократических институтах» с 2022 года.



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Татьяна Демина