Российским авиакомпаниям разрешили вновь выполнять рейсы в Иран круглосуточно

Ограничения действовали с 14 по 24 июня

Фото: Артем Дергунов

Росавиация сняла рекомендации (NOTAM), ограничивавшие использование воздушного пространства Ирана российскими авиакомпаниями. Теперь рейсы из аэропортов России в аэропорты Ирана вновь могут выполняться круглосуточно, сообщает Росавиация.

Ограничения действовали с 14 по 24 июня. В этот период ночные вылеты в Иран были запрещены, а в дневное время решение о выполнении рейсов принималось авиакомпаниями на основе оценки рисков и рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

В Минтрансе России и Росавиации сообщили, что продолжают следить за ситуацией и мониторить работу воздушного транспорта на Ближнем Востоке.

Напомним, что Пакистан и Катар, выступающие посредниками в переговорах между США и Ираном, сообщили о результатах первого раунда консультаций, прошедших в швейцарском Бюргенштоке. По итогам встречи стороны отметили позитивный и конструктивный характер диалога, так как Тегеран и Вашингтон смогли достичь «обнадеживающего прогресса».

Наталья Жирнова