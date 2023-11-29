Минмпромторг озвучил новый метод борьбы с кадровым голодом в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минпромторг России хочет создать единую цифровую базу данных распределения выпускников, которая затронет все отрасли экономики и регионы. По мнению главы ведомства Дениса Мантурова, такая мера поможет эффективнее бороться с дефицитом кадров в промышленности.

Министр считает, что учреждать такую базу нужно исключительно на добровольных началах. После того как идею проработают вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), ее направят на рассмотрение правительству и президенту.

Сейчас Минпромторг ведет совместную работу по вопросу кадрового дефицита с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), Минобрнауки, Минпросвещения и Минтрудом, пишут «Ведомости».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вчера вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что стране к 2030 году потребуется дополнительно 2 млн работников. Нехватка кадров может наблюдаться в сфере обрабатывающего производства, а также в транспортной отрасли и логистике.

В сентябре вице-премьер страны Марат Хуснуллин говорил, что России не хватает 50 тысяч строителей. Дефицит кадров к 2030 году может достигнуть 400 тысяч человек.

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Айрат Назипов