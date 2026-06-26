Мамиашвили: чем важнее мероприятие, тем лучше Казань его проводит

Председатель Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) призвал не скромничать, говоря о качестве проведения мероприятий в Татарстане

Председатель Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили призвал не скромничать, говоря о качестве проведения мероприятий в Татарстане. Также, по его словам, Казань является логистически удобным городом.

— Давайте не будем скромничать. У Казани и Татарстана есть колоссальный опыт и условия проведения любого мероприятия. И чем серьезнее мероприятие, тем более качественно его проводят. Тут прекрасный Дворец единоборств, опытные люди и заботливые власти республики. И посмотрите, какая красота здесь, глаз радуется чистоте города и светлому облику Казани, — ответил Мамиашвили на вопрос корреспондента «Реального времени» о выборе столицы Татарстана в качестве города проведения чемпионата России по вольной борьбе среди женщин.

Чемпионат России по вольной борьбе среди женщин проходит в Казани с 27 по 28 июня. Финальные поединки соревнований состоятся в субботу в 11:00 мск. В том числе с участием представительницы сборной Татарстана, бронзовой медалистки чемпионата Европы Светланы Липатовой.

Ранее стало известно, что победительницы турнира получат по 500 тысяч рублей.

Зульфат Шафигуллин