В Казани продлят бесплатную аренду для летних веранд и поборются с точками продажи мороженого

Мороженое и напитки и так продают в обычных магазинах, заявили в исполкоме

Фото: Максим Платонов

Бесплатную аренду мест под летние веранды для кафе в Казани продлят на три года, заверил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на «деловом понедельнике». По его словам, благодаря решению поддержать рестораторов в городе «больше выиграли, чем потеряли». В основном именно веранды представят летний торговый сезон — от других форматов сезонных продаж город отходит. Подробнее — в материале «Реального времени».

Нет точкам продажи мороженого и напитков

Летний торговый сезон в этом году представлен главным образом летними верандами при кафе и ресторанах, сообщил председатель комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

— От других форматов сезонной торговли мы приняли решение частично отказаться. Точки по продаже овощей и фруктов переведены в формат ярмарочных площадок. Сейчас это 29 площадок на 87 торговых мест по всему городу. Такое решение принято для создания единого визуального облика, — рассказал он.

Продавцы мороженого и напитков зачастую «не могут обеспечить должный внешний вид своих объектов», добавил спикер. В связи с этим такие точки на торги практически не выставляли. Исключением стала ул. Баумана — там реализовано пять точек на общую сумму 6,5 млн рублей в сезон. Также в целом по городу будет открыто четыре места продажи мороженого и напитков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего продано 13 точек под размещение сезонных объектов почти на 10 млн рублей. Для сравнения, в прошлом году на такую же сумму реализовали 21 место. По словам Фазылянова, от объектов отказываются из-за перенасыщения рынка — продукцию и так продают в обычных магазинах.



«Они оставляют за собой бардак, не хотят ни за что платить. Нам с ним не по пути»

Казань борется и с незаконной торговлей — с начала года демонтировали 75 ларьков и других объектов. К ответственности привлекли более 1,2 тыс. продавцов — у них изъяли порядка 500 кг товара. Сумма выписанных штрафов превысила 4 млн рублей. Злостным неплательщикам грозит арест до 15 суток.

— Большая работа проведена, этого бардака меньше. Но, к сожалению, еще есть. Они оставляют за собой бардак, не хотят ни за что платить. Нам с ним не по пути, — посетовал Ильсур Метшин.

По словам мэра города, проблемный вопрос для Казани — это заполняемость торговых комплексов.

— Я хорошо помню, после 1000-летия один за другим открывались огромные гипермаркеты. Затем мы намеренно притормозили это развитие. Для этого и существует генплан, эксперты, с которыми мы советуемся. Торговля уходит в маркетплейсы, — сказал он.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Обеспеченность торговыми площадями в Казани — 390 кв. м на 1 тыс. жителей. В Москве на жителей приходится 600 кв. м. «Это большая головная боль для тех, кто владеет комплексами, платит кредитные выплаты — как это будет заполнено в будущем», — констатировал он.



Бесплатную аренду мест под летние веранды продлят на три года

Бесплатную аренду мест под летние веранды для кафе продлят на три года. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин в ответ на соответствующую просьбу главы комитета потребительского рынка. Как заявил Руслан Фазылянов, сами рестораторы говорят, что справляться с нестабильной экономической ситуацией им помогают бесплатное размещение веранд и высокий турпоток.

— [От решения сделать аренду бесплатной мы] больше выиграли, чем потеряли. Они очень востребованы в летний сезон. Будем дальше системно продолжать. <...> Поддержим на три года, чтобы люди могли планировать свои вложения, — заявил Метшин.

Популярность веранд после введения бесплатной аренды выросла более чем вдвое: если в 2019-м их было всего 49, то в 2025-м — уже 121. В этом году уже заключили 112 договоров — работа продолжается, заявил спикер. Наибольший интерес ожидаемо вызвал центр города — только на ул. Баумана размещено 35 летних веранд.



Как в Казани выросло число летних веранд. скриншот трансляции совещания

Напомним, бесплатную аренду места для летних веранд в Казани ввели в 2020 году, чтобы поддержать пострадавшие от пандемии предприятия общепита. С тех пор ее не раз продлевали. Еще в 2022 году в Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана говорили: решение по летним верандам стало буквально средством для выживания.

По итогам января — февраля 2026 года, оборот ресторанов, кафе и баров в Татарстане составил 17 млрд рублей. Это на 8% больше по сравнению с аналогичными месяцами 2025-го. По итогам прошлого года оборот заведений общественного питания в республике составил 97,2 млрд рублей (+7,5% к 2024-му).

