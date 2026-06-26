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Бастрыкин: предложение СК РФ о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет не поддержали

13:08, 26.06.2026

В настоящее время в России уголовная ответственность наступает с 16 лет, а по отдельным тяжким преступлениям — с 14 лет

Бастрыкин: предложение СК РФ о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет не поддержали
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что ранее предлагал снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет, однако инициатива не получила поддержки, сообщает РБК.

По словам главы СК, соответствующее предложение было озвучено на Петербургском международном юридическом форуме.

В настоящее время в России уголовная ответственность наступает с 16 лет, а по отдельным тяжким преступлениям — с 14 лет. Осенью 2025 года вступили в силу изменения законодательства, снизившие возраст уголовной ответственности за диверсионные преступления с 16 до 14 лет.

Наталья Жирнова

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