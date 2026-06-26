Бастрыкин: предложение СК РФ о снижении возраста уголовной ответственности до 12 лет не поддержали

В настоящее время в России уголовная ответственность наступает с 16 лет, а по отдельным тяжким преступлениям — с 14 лет

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что ранее предлагал снизить возраст привлечения к уголовной ответственности до 12 лет, однако инициатива не получила поддержки, сообщает РБК.

По словам главы СК, соответствующее предложение было озвучено на Петербургском международном юридическом форуме.

В настоящее время в России уголовная ответственность наступает с 16 лет, а по отдельным тяжким преступлениям — с 14 лет. Осенью 2025 года вступили в силу изменения законодательства, снизившие возраст уголовной ответственности за диверсионные преступления с 16 до 14 лет.

Наталья Жирнова