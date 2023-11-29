Владимир Путин: Россия быстро слезает с «технологической иглы» Запада

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Кремль.Новости/t.me

Президент страны Владимир Путин рассказал об ошибочных представлениях Запада относительно зависимости России от его «технологической иглы». Свое мнение глава государства озвучил на встрече с участниками III Конгресса молодых ученых.



— Наши так называемые — во всяком случае, так мы их называли, — партнеры полагали, что они нас подсадили на такую технологическую иглу и мы никогда с нее не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно, и не просто возможно, а происходит довольно быстро, — сказал президент.

Он подчеркнул, что у российских производителей техники появился рынок сбыта продукции. По этой причине образовался экономический стимул ее производить, подытожил Владимир Путин.

скриншот realnoevremya.ru из видео Кремль.Новости/t.me

В октябре на заседании 20-й встречи Международного дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что перед страной стоит задача строительства нового мира. По словам главы государства, Россия преодолела кризис, возникший после распада СССР, и рассчитывала включиться в справедливое мироустройство, но готовность к взаимодействию «некоторые поняли превратно» — «как признание, что Россия готова действовать в чужом фарватере».



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Айрат Назипов