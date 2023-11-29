Почти 9 тысяч тонн снега вывезли с улиц Казани за прошедшие сутки
За прошедшие сутки с казанских улиц вывезли 8,8 тысячи тонн снега. Их доставили на снегоплавильные пункты.
По данным Комитета внешнего благоустройства города, улицы Казани очищают 317 единиц техники и 601 рабочий.
В условиях отсутствия снегопадов рабочие скалывают лед, убирают снег и рассыпают противогололедные материалы на тротуарах, мостах, в переходах, парках и скверах.
Противогололедную обработку в Казани в зимний период проводят с использованием двухфазного универсального и комбинированного реагента, песко-соляной смеси, а также реагента с мраморной крошкой. Всего планировалось закупить около тысячи тонн такого реагента.
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