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Почти 9 тысяч тонн снега вывезли с улиц Казани за прошедшие сутки

19:06, 29.11.2023 1
Почти 9 тысяч тонн снега вывезли с улиц Казани за прошедшие сутки
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За прошедшие сутки с казанских улиц вывезли 8,8 тысячи тонн снега. Их доставили на снегоплавильные пункты.

По данным Комитета внешнего благоустройства города, улицы Казани очищают 317 единиц техники и 601 рабочий.

В условиях отсутствия снегопадов рабочие скалывают лед, убирают снег и рассыпают противогололедные материалы на тротуарах, мостах, в переходах, парках и скверах.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Противогололедную обработку в Казани в зимний период проводят с использованием двухфазного универсального и комбинированного реагента, песко-соляной смеси, а также реагента с мраморной крошкой. Всего планировалось закупить около тысячи тонн такого реагента.

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Айрат Назипов
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан Город Казань
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