В Казани мужчине назначили 1,5 года колонии за публичное оскорбление ветерана в интернете

Он оставил в мессенджере Telegram оскорбительный комментарий под публикацией с участием ветерана Великой Отечественной войны

Фото: Динар Фатыхов

Верховный суд Татарстана вынес приговор жителю Казани, признанному виновным в публичном унижении чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны в интернете, сообщает пресс-служба суда.

Как установил суд, мужчина оставил в мессенджере Telegram оскорбительный комментарий под публикацией с участием ветерана Великой Отечественной войны, посвященной подвигам советского народа, единству армии и любви к Родине. Подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ и назначил наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, осужденному запрещено в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в интернете и других ресурсах.

Напомним, что ранее блогер Арсен Маркарян получил 4,5 года тюрьмы за реабилитацию нацизма. Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку обвиняемый полностью признал свою вину. В суде он просил учесть, что содержит не только семью, но и мать с бабушкой.

Наталья Жирнова