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В Казахстане не получали запросов от России по поставкам бензина

09:10, 26.06.2026

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов не исключил вариант с экспортом топлива в соседние страны

Официальных запросов от России об импорте бензина из Казахстана не было. Соответствующее заявление сделал министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

— Официальных запросов с российской стороны у нас не было, — сказал Аккенженов, отвечая на вопрос, запрашивала ли РФ поставки бензина из Казахстана.

При этом министр энергетики не стал исключать, что Казахстан начнет экспортировать бензин в Россию.

Ранее в двух соседних с Татарстаном областях — Самарской и Ульяновской — ввели ограничения на продажу топлива на фоне повышенного спроса на автозаправочных станциях.

Зульфат Шафигуллин

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