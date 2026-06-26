В Казахстане не получали запросов от России по поставкам бензина

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов не исключил вариант с экспортом топлива в соседние страны

Официальных запросов от России об импорте бензина из Казахстана не было. Соответствующее заявление сделал министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

— Официальных запросов с российской стороны у нас не было, — сказал Аккенженов, отвечая на вопрос, запрашивала ли РФ поставки бензина из Казахстана.

При этом министр энергетики не стал исключать, что Казахстан начнет экспортировать бензин в Россию.

Ранее в двух соседних с Татарстаном областях — Самарской и Ульяновской — ввели ограничения на продажу топлива на фоне повышенного спроса на автозаправочных станциях.

Зульфат Шафигуллин