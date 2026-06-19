Александр Гусев: «Мне до сих пор снится победа над «Барселоной»

Интервью с экс-президентом ФК «Рубин» Александром Гусевым, отмечающим сегодня 80-летний юбилей

Александр Петрович Гусев. Фото: Михаил Захаров

Сегодня исполняется 80 лет председателю Федерации футбола Татарстана Александру Гусеву. Этот выдающийся спортивный деятель возглавлял футбольный клуб «Рубин» в один из самых успешных периодов его истории — с 2005 по 2012 год. При поддержке компании «ТАИФ» подготовлена книга, посвященная истории казанской команды, а также деятельности Александра Гусева. Пока издание готовится к печати, «Реальное время» публикует фрагмент из него — интервью с юбиляром, в котором он делится воспоминаниями.

«Я с детства играл за команду Механического завода, которая называлась «Волга»

— Александр Петрович, расскажите, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с футболом, когда впервые попали на стадион?

— Я вырос в Казани и с детства, примерно с девяти лет, играл за команду Механического завода, она называлась «Волга». Завод находился там, где сейчас здание Министерства экологии. Играли мы на разных стадионах города: в Дербышках, на «Звезде» в Советском районе, а домашней ареной у нашей команды был стадион «Динамо» на улице Горького. В то время там еще работал Медун (Петр Медун — игрок легендарного довоенного казанского «Динамо», — прим. авт.), с которым мы общались. Команда была в общем-то неплохая, всегда шла в лидерах. У меня до сих пор даже грамоты сохранились.

— Помните ваш первый матч, который вы как зритель посмотрели на Центральном стадионе?

— Центрального стадиона тогда еще не было. Мальчишками мы приезжали в Ленинский район на стадион «Искра». Садились на трамвай №9, а зачастую просто прицеплялись к нему, так как внутри не хватало мест. Старались посещать все матчи, насколько это было возможно. Причем денег не было, проникали на стадион разными способами.

Александр Гусев на встрече с татарстанскими ветеранами футбола. предоставлено федерацией футбола Татарстана

— Чем вам запомнился казанский футбол того времени?

— Наиболее памятными стали сезоны, когда играл Виктор Колотов. Также помню других ребят из «Рубина» тех лет: Кадырова, Марамыгина, Шарипова. Мы были ровесники, я их всех знал. С Володей Кадыровым играли друг против друга на первенство среди районов. В финале команда Приволжского района, за которую я выступал, встретилась с Зеленодольском. Мы проиграли — 0:1, хотя по ходу игры имели преимущество. Судьбу матча решил гол Кадырова с нулевого угла под перекладину ворот.

— В какой момент вы перестали ходить на футбол?

— Когда Колотов ушел, «Рубин» стал падать вниз и на какое-то время выпал из поля зрения. Я перестал ходить на матчи, интересоваться. Тем более тогда уже стало немного не до футбола, на работе загрузка была приличная. Хотя, конечно, продолжал следить за отечественными и международными турнирами. Вернулся в казанский футбол уже в середине 90-х, когда президентом «Рубина» стал Камиль Шамильевич Исхаков. Это мой самый близкий друг, и когда он возглавил клуб, я стал ему помогать.

«Курбана Бердыева я прекрасно помнил еще в бытность футболистом»

— «Рубин» тогда все еще находился внизу…

— Команда была запущена, в какой-то момент опустилась в самый низ второй лиги. Нам удалось исправить ситуацию. Вышли в первый дивизион, а через несколько лет и в премьер-лигу. Курбана Бердыева я прекрасно помнил еще в бытность футболистом, когда он, выступая на позиции полузащитника за «Кайрат» и другие команды, отлично себя проявлял на поле, много забивал. Кстати, уже будучи тренером «Рубина», он мог еще играть, по-моему, лучше многих действующих футболистов. У него хорошо поставленный удар.

— В 2005 году вы сами стали президентом «Рубина». Как это произошло?

— Когда Исхаков уходил, то рекомендовал меня на эту должность. В дальнейшем Минтимер Шарипович Шаймиев утвердил. Долго вникать действительно не пришлось, я «Рубин» знал уже в то время.

Президент Татарстана Минтимер Шаймиев утвердил Гусева в должности президента ФК «Рубин». Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Первым делом попытался сделать все для создания в команде дружеской атмосферы, хорошего микроклимата, чтобы игроков ничего не отвлекало от футбола. Сделать это было непросто, пришлось использовать все свои возможности. Большую роль в этом направлении сыграло и приглашение на пост спортивного директора Рустема Фидаевича Сайманова. Отмечу здесь и работу генерального директора «Рубина» Евгения Витальевича Голова.

«Еще до окончания чемпионата мы начали обсуждать с Бердыевым обновление команды»

— Как проходило комплектование команды?

— По предложениям главного тренера, спортивного директора и по согласованию со мной как президентом клуба. Кстати, признаюсь, где-то не всегда был прав. Когда приглашали, например, Гекдениза Карадениза, я изначально был против. Посмотрели видео с его участием: невысокого роста игрок, как будто с лишним весом. Хотя он в то время уже играл за сборную Турции. В итоге обсудили с Бердыевым и Саймановым и сошлись во мнении, что все-таки надо брать Карадениза, и не прогадали.

Взяли Карадениза, и не прогадали! Максим Платонов / realnoevremya.ru

— Вы упомянули Рустема Сайманова. Какова была его роль в клубе?

— Он, как спортивный директор, в то время практически комплектовал команду совместно с главным тренером. Все проходило, естественно, через меня. Отмечу, что Сайманов очень многое сделал для того, чтобы привлечь в «Рубин» таких футболистов, как Саво Милошевич, Сергей Ребров, и многих других. Практически все футболисты, которых мы собрали в команде в те годы, — это работа Рустема Сайманова. Помогал он и в других вопросах, чтобы игроков ничего не отвлекало от работы на футбольном поле.

— Карадениз, Милошевич — это игроки, с которыми «Рубин» стал чемпионом России. Давайте подробнее остановимся на том составе команды.

— Состав, который впоследствии стал чемпионом России, мы начали собирать после окончания сезона 2007 года, тогда «Рубин» занял 10-е место. Еще до окончания чемпионата мы начали обсуждать с Бердыевым обновление команды. Надо было что-то менять, и это было видно по футболистам. Никто не идет в стыки, все очень осторожно играют. Не было бойцов — тех, кто бы мог взять игру на себя. На сезон-2008 команду заменили практически полностью. Оставили трех-четырех игроков, остальных приобрели.

Александр Гусев и Курбан Бердыев. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Причем выбирали строго. Пригласили игроков, которые уже зарекомендовали себя на международном уровне. Грузины Салуквадзе, Квирквелия, Ревишвили, турки Карадениз и Кабзе, украинец Ребров, Нобоа из Эквадора, Сибайя из ЮАР, Милошевич из Сербии, Томас из Хорватии. За сборную России играли Семак и Шаронов, привлекался Рыжиков, а в ходе сезона к нам перешел Адамов — участник чемпионата Европы. Ансальди был приглашен в сборную Аргентины уже из «Рубина». Такое количество игроков различных сборных мы тогда собрали — это был уникальный случай, сложно будет его повторить.

«Обыграв «Динамо», мы побили его же рекорд по количеству побед, одержанных на старте сезона»

— Капитаном той команды стал Сергей Семак.

— Семак стал нашим самым главным приобретением. К тому времени он уже отыграл во Франции в составе «Пари Сен-Жермен», выступал за сборную России. По нему действительно было видно, что это боец, который не боится ни стыков, ничего. Практически сразу мы приняли решение, что он будет капитаном команды. Когда Сергей перешел в «Рубин, я долго с ним беседовал, рассказывал обо всем, что от него требуется. И рад, что мы тогда не ошиблись с выбором. С приходом Семака у нас появилась действительно настоящая команда, боевая команда.

Экс-капитан ФК «Рубин» Сергей Семак стал главным приобретением клуба. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— С кем еще из игроков той команды вы встречались спустя время?

— Со многими, и со всеми сохранились теплые отношения. Например, Саво Милошевич приезжал где-то через 6—7 лет после того, как мы стали чемпионами. Встретились, посидели. И он сказал, что время в «Рубине» — самые лучшие годы в его футбольной карьере. Такая обстановка была, все друг друга уважали, любили, старались все. А Милошевич успел поиграть в Англии, Испании, Италии и становился лучшим бомбардиром чемпионата Европы.

— Давайте вспомним «золотой» сезон 2008 года.

— Перед началом сезона я поехал в Испанию на учебно-тренировочные сборы «Рубина». Тогда была традиция: на сборах представлял всем новичкам Татарстан. Рассказывал, что собой представляет республика, об ее экономике, культуре. А потом начался чемпионат. Первые семь туров, которые стали легендарными, никогда не забуду. Особенно две игры: третий тур на выезде против «Зенита» и седьмой — с «Динамо» в Москве. В Санкт-Петербурге нас экзаменовал на тот момент действующий чемпион страны. Когда пропустили первый гол от «Зенита», находясь в местной ВИП-ложе, я слышал возгласы, что сейчас в наши ворота залетят еще 5—6 голов. Но в дальнейшем вратарь Сергей Рыжиков отбивал все, что называется, «тащил», а мы в итоге одержали волевую победу со счетом 3:1.

Сергей Рыжиков. Реальное время / realnoevremya.ru

Что касается игры с «Динамо». Перед седьмым туром мы с ними шли в лидерах — первое и второе место. И этот матч был очень важен. «Рубин» тогда на старте одержал шесть побед подряд. На стадионе присутствовал весь московский бомонд, солидная публика. Мы выиграли со счетом 2:0, и тогда я услышал возглас: «Второе нашествие татар на Москву!». Конечно, это была шутка, но чувствовалось, все поняли, что с «Рубином» теперь придется считаться. Настроение было шикарным. Причем, обыграв «Динамо», мы побили его же рекорд по количеству побед, одержанных на старте сезона.

«Уже за три тура до финиша оформили чемпионство»

— Когда появилось понимание, что «Рубин» сможет бороться за золотые медали?

— Это произошло не сразу. Были провалы, травмы игроков. На время потеряли вратаря Рыжикова. Уже в восьмом туре мы проиграли на своем поле «Спартаку» со счетом 0:3. Где-то повезло, когда остальные команды, конкуренты тоже проигрывали. У нас была длинная серия ничьих. Даже матч против «Сатурна», в котором мы оформили чемпионский титул, складывался непросто. Первыми забили, затем пропустили, но проявили характер — и в конце игры смогли забить победный гол. Наверное, туров за 6—7 до конца чемпионата я собрал команду. Сказал, что у нас есть возможность не просто хорошо выступить, а занять самые высокие места, включаемся в гонку за чемпионство. После этого еще дважды встречался с ребятами, там по ходу турнира не все сразу было гладко, но концовку мы отыграли достойно и уже за три тура до финиша оформили чемпионство.

— В Татарстане тогда появился новый чемпион.

— В республике к тому времени уже были чемпионы в различных видах спорта. Здесь всегда ставят самые высокие цели. Но это футбол, таких прецедентов, чтобы в этом виде побеждала команда не из Москвы или Санкт-Петербурга, практически не было, только победа «Алании» в 90-е. Тем не менее перед нами ставилась задача стать чемпионами России. И пусть она казалась практически невыполнимой, мы ее решили. Безусловно, этого бы не произошло без поддержки республики. Практически на каждой игре присутствовал Минтимер Шарипович Шаймиев, и это накладывало ответственность как на руководство клуба, так и на команду.

Очень важную роль сыграл попечительский совет «Рубина», его председатель Рустам Нургалиевич Минниханов, мэр Казани Ильсур Раисович Метшин, генеральный директор ТАИФа Альберт Кашафович Шигабутдинов, генеральный директор «Татэнерго» Ильшат Шаехович Фардиев. О наших основных спонсорах хотелось бы сказать отдельно. ТАИФ и «Татэнерго» не просто обеспечивали «Рубин», а принимали непосредственное участие в жизни клуба, контролировали и требовали улучшения игры.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— «Рубин» выиграл два чемпионата, и они стоят друг за другом. Первый, честно скажем, с более оборонительной игрой, во втором — больше всех забили, одержали множество побед с крупным счетом, а два нападающих команды стали лучшими бомбардирами.

— Мы ставили задачу, чтобы игра у «Рубина» стала более классной, красивой. И в 2009 году она преобразилась после возвращения к нам Алехандро Домингеса, благодаря его мастерству. Он один из лучших игроков «Рубина» за все время, футболист от Бога! Домингес отлично исполнял штрафные и также много забивал с игры.

«Когда в Казани принимали гостей, я всегда коротко рассказывал о республике, об истории команды»

— В 2009 году «Рубин» дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА, какие воспоминания остались о тех матчах?

— Особняком, конечно, стоит игра в Барселоне. Победа там — это было что-то. Мне до сих пор она снится. Тогда я впервые почувствовал, что значит для испанцев футбол, что такое большой клуб. Мы сидели на трибуне в окружении представителей исполкома «Барселоны», а также региональных и испанских министров. Каждое движение, мимика под пристальным взглядом фотографов. В Испании выходит большое количество спортивных газет, я домой привез штук семь со своими фотографиями. А эмоции во время матча, конечно, сдержать было сложно, особенно когда забивали Рязанцев и Карадениз. После игры я пообщался у кромки поля с нашими болельщиками, которые приехали поддержать команду. Оказалось, в это время весь президиум «Барселоны» ждал меня в подтрибунном помещении, чтобы поздравить с победой.

— Отношения с руководством «Барселоны», значит, остались теплыми?

— Да, более того, вскоре после той встречи я снова связался с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. В декабре 2009 года мы должны были играть с «Интером» в Италии. А у нас уже мороз, зима. Я позвонил Лапорте и спросил о возможности подготовки нашей команды на их базе. Там же с десяток полей. Он сказал: «Приезжайте». «Рубин» у них неделю готовился. Позднее команды из академии «Барселоны» приезжали к нам на юношеский турнир памяти Ленара Гильмуллина.

«Рубин» и «Барселона» на юношеском турнире памяти Ленара Гильмуллина. взято с сайта rubin-kazan.ru

— С руководством других европейских клубов вы также общались?

— Да, и со многими остались теплые отношения. По регламенту было положено, чтобы руководители присутствовали на выездных матчах. Накануне игры проходил так называемый традиционный прием. Общались там о многом. Когда в Казани принимали гостей, я всегда коротко рассказывал о республике, об истории команды.

— Можно сказать, что спортивные достижения наших клубов помогли больше рассказать о Казани и Татарстане?

— Безусловно, в конце 90-х я выезжал с делегацией предприятий республики на международный авиасалон во Францию в Ле-Бурже. У нас был специальный отдельный стенд по Татарстану, но внимания к нему практически не было. И когда я по возвращении рассказал об этом Минтимеру Шариповичу Шаймиеву, он ответил: «Мы пойдем другим путем, через спорт». И действительно, с тех пор как наши клубы стали успешно выступать на международной арене, они стали рекламировать город и республику в целом. В Европе (и не только) через «Рубин» узнали про Казань, особенно после победы над знаменитой «Барселоной».

«Бердыев позвонил мне прямо из Екатеринбурга и сказал: «Александр Петрович, мы выиграли Кубок!»

— Возвращаясь к выступлениям «Рубина». Какие задачи стояли перед командой в дальнейшем?

— В 2010 году в команде началась перестройка. Уехал Алехандро Домингес. Надо сказать, мы проделали большую работу, чтобы его удержать. Но по семейным причинам он все-таки вынужден был покинуть Казань. Супруга аргентинца не захотела оставаться здесь. Я с ней беседовал лично, наверное, раза четыре как минимум. Мы готовы были создать отличные условия для жизни в Казани, но ей захотелось на родину, поближе к семье, друзьям. Когда Домингес спустя годы приезжал сюда в гости, он очень сожалел, что ушел из «Рубина» раньше времени, на пике. Ведь в 2009 году они на пару с Бухаровым забили по 16 голов, и Домингес был признан лучшим футболистом России.

Алехандро Домингес с кубком. Реальное время / realnoevremya.ru

В середине сезона-2010 в «Зенит» перешли Бухаров и Семак. Но мы снова были в призерах, на этот раз взяли бронзовые медали. В 2011 году перед началом сезона, который был переходным на систему «весна-осень», я поставил задачу перед Курбаном Бердыевым и командой выиграть Кубок России — единственный трофей, который нам на тот момент еще не покорился. И в мае в Екатеринбурге наши футболисты подняли почетный кубок над головой. Президентом «Рубина» тогда уже был Дмитрий Анатольевич Самаренкин. Но было приятно, когда Бердыев позвонил мне прямо из Екатеринбурга и сказал: «Александр Петрович, задача решена. Мы выиграли Кубок!»

— Могли вы подумать в начале пути, что «Рубин» достигнет таких высот?

— Знаете, в Казани удалось поднять на высокий уровень команды по хоккею, баскетболу, волейболу и другим видам. Мы готовились отпраздновать 1000-летие Казани, и, конечно, хотелось, чтобы футбольная команда города, столицы республики, также была среди лучших. Скептики тогда говорили, что после 2005 года, когда мы проведем 1000-летие, спортивные успехи прекратятся. Но достижения, в том числе «Рубина», которые состоялись уже позднее, доказали, что Казань не просто так стала именоваться городом чемпионов.