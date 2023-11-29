Иннополис прогнозирует бездефицитный бюджет на ближайшие три года

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев (архив)

Бюджет Иннополиса на 2024 год прогнозируется бездефицитным — доходы и расходы должны составить 238 млн рублей. Проект документа принят советом города в первом чтении.

Бездефицитные бюджеты Иннополис прогнозирует и в последующие два года. Ожидается, что в 2025 году дохода и расходы города составят почти 276,2 млн рублей, а в 2026-м — 317,7 млн рублей.

Слушания по проекту бюджета Иннополиса на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов пройдут в городе 4 декабря. Они продлятся всего один день. Принять участие в них можно в Иннополисе по ул. Спортивной, 114.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, 28 декабря раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о бюджете республики на 2024-й и на плановый период 2025 и 2026 годов. В следующем году он планируется бездефицитным — ожидается, что доходы и расходы составят почти 399,6 млрд рублей.

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Татьяна Демина