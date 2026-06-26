ФСБ: в Дагестане задержали подростка, возглавляющего террористическую сеть

Задержанный занимался вербовкой подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов и ложных сообщений о минировании

В Дагестане задержан несовершеннолетний, которого ФСБ называет создателем и администратором крупного международного интернет-сообщества сторонников террористических организаций. Операция проведена сотрудниками ФСБ совместно с МВД и Следкомом, сообщает ТАСС.

По данным спецслужбы, задержанный занимался вербовкой подростков для совершения вооруженных нападений на образовательные учреждения, терактов и ложных сообщений о минировании. В ФСБ утверждают, что его деятельность координировалась украинскими спецслужбами.

Как сообщили в ведомстве, подростка также подозревают в причастности к организации не менее 15 преступлений террористической направленности в десяти регионах России. Все предполагаемые исполнители, по данным ФСБ, задержаны.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В ФСБ также заявили, что участники сообщества были причастны к совершению преступлений за пределами России. По данным ведомства, в 2025–2026 годах в США и странах Европы были организованы поджоги и повреждения более 20 гражданских автомобилей, христианской церкви, а также рассылка ложных сообщений о минировании образовательных учреждений и социальных объектов. В спецслужбе утверждают, что эта деятельность координировалась украинскими спецслужбами, а материалы для вербовки и продвижения сообщества изготавливались в Киеве.

На момент задержания подросток администрировал интернет-ресурсы с аудиторией более 200 тысяч пользователей, около пяти тысяч из которых были активными участниками сообщества.

Наталья Жирнова