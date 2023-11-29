Вице-премьер Татарстана рассказал о повреждениях в Рубежном — ВСУ полностью разрушили автовокзал

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать город Рубежное (ЛНР), в нем очень много повреждений — в частности, полностью разрушен автовокзал. Об этом рассказал вице-премьер Татарстана Евгений Варакин, возглавляющий работы по восстановлению подшефных республике Лисичанска и Рубежного.

— Последние разрушения — HIMARS ударили по автовокзалу, разрушили его полностью, — сказал Варакин.

Вице-премьер Татарстана подчеркнул, что в Рубежном, как и в Лисичанске, очень много повреждений. Украинские войска продолжают обстреливать город, периодически есть «прилеты».

Также Варакин обратил внимание, что говорить о полной безопасности городов, находящихся рядом с линией соприкосновения, трудно. По его информации, у ВСУ «есть оружие, которое и на 150 километров стреляет»:

— Если уже и по Луганску сейчас бьют, который от линии боестолкновения находится примерно в 140—150 километрах, — цитирует «РИА Новости» его слова.

В мае этого года стало известно, что Татарстан займется восстановлением города Рубежного, который находится неподалеку от Лисичанска. Город был обозначен как дополнительный подшефный Татарстану город в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

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Илина Хакимова