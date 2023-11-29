На содержание дорог в Советском районе Казани потратят 447,3 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На содержание дорог общего пользования в Советском районе Казани потратят 447,3 млн рублей, выяснило «Реальное время».



Подать заявку на участие в тендере можно до 15 декабря, поставщика определят 18 декабря. Работы будут выполняться в течение всего 2024 года. Это в том числе летнее и зимнее содержание дорог, ремонт и содержание остановочных павильонов и ограждений, объектов озеленения, ямочный ремонт.

Больше всего средств выделят на содержание дорог в зимний период — 277,5 млн рублей. На зимнее содержание внутриквартальных проездов предусмотрено 11,3 млн. Содержание автомобильных дорог в летний период обойдется в 122,2 млн рублей, внутриквартальных проездов — в 5,3 млн.

На содержание объектов озеленения потратят 24,4 млн рублей, содержание остановок обойдется в 1,8 млн рублей, на ремонт — в 1,3 млн. На ремонт ограждений безопасности потратят 1,2 млн, на содержание автоматической системы полива — 856 тыс., содержание ограждений безопасности — 603 тыс. рублей, ямочный ремонт — 447,1 тыс.

В Кировском и Московском районах Казани потратят на содержание дорог и элементов обустройства на своей территории 429,5 млн рублей. На похожие цели администрация Вахитовского и Приволжского районов Казани выделит 662,6 млн рублей.



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Маргарита Головатенко