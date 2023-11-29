Лаишевский район ищет инвестора для реконструкции инфраструктуры ЖКХ

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На реконструкцию и модернизацию коммунальной инфраструктуры в трех самых крупных сельских поселениях Лаишевского района Татарстана требуется свыше 320 млн рублей. Об этом во время презентации проекта «Заключение концессионного соглашения в отношении объектов, расположенных в сельских поселениях Лаишевского муниципального района», проходившей в рамках VI Межрегионального отраслевого форума по государственно-частному партнерству (ГЧП), рассказал заместитель руководителя по экономическим вопросам районного исполнительного комитета Ленар Замалиев.

Население растет, а ЖКХ ветшает

По его словам, Лаишевский район входит в топ-3 в республике по объему и количеству инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства и местные власти не успевают за ростом населения.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

— У нас в последнее время очень много вопросов от жителей поселений по жесткости воды, по несоответствию каким-то нормам питьевой воды. В данном случае мы хотели бы попутно развивать инфраструктуру, учитывая потенциальный рост наших поселений, и обеспечивать жителей качественной питьевой водой, — рассказал Замалиев.

По его словам, для этого необходимо отремонтировать 52,39 км сетей водоснабжения. На эти цели нужно 210,204 млн рублей. Кроме того, требуется провести работы по реконструкции и модернизации 15 водозаборных скважин за 52,5 млн рублей и семи водонапорных башен — за 12,6 млн рублей.

— Дополнительно мы вводим водонасосную станцию второго подъема (30 млн рублей) и станцию очистки воды (18 млн рублей). Общую стоимость работ мы оценили в 323,304 млн рублей, — рассказал представитель районного муниципалитета.

Исходя из презентации, концессионер должен инвестировать в проект 162,304 млн рублей. Проектирование должно занять не более 12 месяцев, а сами работы — 24. Срок концессионного соглашения — 25 лет.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

«Мы передаем всю существующую инфраструктуру, которая у нас есть...»

В обмен инвестору обещают передать в пользование всю существующую инфраструктуру на данной территории. Какие именно населенные пункты подразумеваются в проекте, Замалиев, впрочем, не уточнил, намекнув лишь, что они «крупнейшие в районе».

— Для инвестора положительный момент в том, что у нас практически сформирована клиентская база. 95% — это ИЖС. Они никуда не денутся. У всех жителей есть приусадебные участки, которые надо поливать. Мы передаем всю существующую инфраструктуру, которая у нас есть: сеть водоснабжения, водозаборные скважины, водонапорные башни, — расхваливал открывающиеся перспективы местный чиновник.

Впрочем, он отметил и нюансы.

— По жесткости воды инвестору надо подойти очень взвешенно, поскольку у нас глубина залегания воды — от 85 до 115 см, — предупредил Замалиев.

Жителей Лаишевского района ждет рост тарифов на воду?

Первый заместитель руководителя Государственного комитета РТ по тарифам Лариса Хабибуллина в свою очередь говорила о потенциальной выгоде для инвесторов.

— На сегодняшний день объем реализации водоснабжения в данных поселениях составляет 680 тыс. куб. Но перспективная застройка дает возможность повышения данного показателя порядка на 10—15% в год. Далее действующий тариф — 32 рубля, выручка с которого сформирована в размере порядка 22 млн рублей. После реализации проекта мы предусматриваем два пути развития. Первый: когда средства инвестора — это его собственные деньги, без привлечения кредитных источников. В этом случае выручка становится 30 млн рублей. Тариф 44 рубля за кубометр. В данном случае мы проходим механизм без превышения платы граждан, без согласования с федеральной антимонопольной службой и соответствующее закрепление указом высшего должностного лица, — подсчитала Хабибуллина, не уточнив, правда, как местным жителям объяснят подорожание воды сразу на 12 рублей за кубометр.

Дальше — больше. Как оказалось, существует вариант еще большего увеличения тарифа.

— Если мы привлекаем кредитные средства инвестора под 15%, то выручка будет 42 млн рублей, а тариф — 62 рубля за кубометр. В данном случае рост тарифа будет 93%. Мы понимаем, что в рамках тех ограничений, которые существуют в сфере ЖКХ по росту тарифов, выраженных постановлением предельного индекса роста платы граждан, мы должны пройти процедуру превышения. Но хочу сказать, что данный механизм сегодня развивается. Постановление правительства РФ принято. Мы, как республика в пилотниках трех субъектов РФ (Тюмень, Московская область и Республика Татарстан), уже прошли этот путь. Он достаточно проходимый. На сегодняшний день тарифы по городу Казани приняты с превышением. Проект и инвестиционная программа реализуются. Поэтому мы знаем, где и что, где какие риски в реализации данного проекта, — убеждала первый замглавы Госкомитета РТ по тарифам.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По словам Хабибуллиной, возврат инвестиций будет происходить в виде процентов за счет нормативной прибыли.

— В первую очередь, это расчетная предпринимательская прибыль, которая прописана законом, — 5% от выручки. Если у нас второй вариант развития (с привлечением кредитов, — прим. ред.), то это порядка 5,5 млн рублей в год. Второй механизм — это сокращение потерь воды и удельного расхода электроэнергии после реализации этих мероприятий. Это порядка 1,5 млн рублей в год. Есть еще потенциальные источники дохода. Например, многократное увеличение объема реализации, потому что эти сельские поселения достаточно близко расположены к городу. Идет масштабная застройка этих территорий, то есть объем будет обеспечен. Второй источник — технологическое присоединение. Это не тариф, но тем не менее тоже механизм получения дополнительных инвестиций после реализации проекта. Каждое предприятие, будь то бюджетная организация, индивидуальный жилой дом или многоквартирный, платят за технологическое присоединение, — добавила Хабибуллина.

В завершение своей речи она напомнила, что в республике 913 муниципальных образований, из которых всего 23 городских округа, а «890 сельских поселений находятся с коммунальной инфраструктурой, которую можно эксплуатировать и извлекать соответствующую прибыль».

Неочевидные перспективы

Однако потенциальные инвесторы, находящиеся в зале, не разделили ее оптимизма и не увидели для себя очевидных выгод.

Партнер ООО «ПИ ЭНД ПИ Юнити» Дмитрий Парилов считает, что для такого проекта будет очень сложно найти инвестора.

— Первое, что бросается в глаза: у вас очень большое соотношение объема инвестиций, даже если мы считаем долю, которую дает публичная сторона, к необходимой валовой выручке. В 10 раз она практически отличается. Поэтому за два года вложить такую большую сумму будет очень сложно. Вернуть будет сложно. По факту существенного экономического эффекта сама реконструкция 52 км трассы коммуникаций вряд ли даст, — отметил Парилов.

По его мнению, за счет гранта от муниципалитета нужно сделать самые сложные участки.

— И на оставшиеся деньги сделать сети. Не все сразу. Плановую работу по перекладке вести, — посоветовал он.

Управляющий директор по юридическим вопросам Национального центра ГЧП (группа ВЭБ.РФ) Анна Батуева согласна с такими аргументами.

— Очень низкая валовая выручка. Поэтому, может быть, еще один крупный муниципалитет имеет смысл присоединить. Если взять пример Московской области, то она к крупному муниципалитету присоединяет малые для того, чтобы проект был более-менее рентабельным для инвесторов, — прокомментировала Батуева.

Без господдержки никак

Исполнительный директор АНО «Национальный центр ГЧП» Максим Ткаченко в свою очередь считает, что авторам проекта «стоит рассмотреть возможность его укрупнения и изменения логики инвестпрограммы». Ткаченко отметил, что ЖКХ — одна из самых сложных отраслей по всей стране. И без государства проблемы в ней не устранить.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

— С 2014 года, когда у нас произошло решение Госсовета о передаче активов централизованного ресурсоснабжения только через механизм концессии, малые населенные пункты это поставило в очень тяжелые условия. Мы это по всей стране слышим. Мне кажется, мы не придумаем схему обитания концессии в малых населенных пунктах без федерального участия, без отдельной программы поддержки малых поселений. Может быть, стоит вернуться к МУПам, как это было. Может быть, это единственный путь решения, — резюмировал Ткаченко.

Галия Шакирова