Сахалин, японский маяк и иллюзия реальности

«Морок Анивы» Евгения Рудашевского — роман о желании обрести истину и соблазне отказа от реальности

Фото: Реальное время

Евгений Рудашевский — писатель, журналист и путешественник, который последовательно строит свои романы для подростков вокруг реальных пространств с богатой историей и культурной памятью. В своих интервью он неоднократно подчеркивал, что стремится лично побывать в местах будущего действия, чтобы почувствовать их атмосферу, запахи и ритм жизни. В центре нового романа писателя «Морок Анивы» оказался сахалинский маяк, куда, кстати, Рудашевский тоже ездил и смог прожить там три дня. О том, какой получилась эта книга и как она переходит от детективного сюжета к лавкрафтианской космической фантастике, рассказывает литературная обозревательница «Реального времени» Екатерина Петрова.

По следам исчезнувших

«Морок Анивы» Евгения Рудашевского — продолжение приключенческого авторского цикла «Архив «Изиды». Однако роман остается самостоятельным произведением, не требующим знакомства с предыдущими книгами серии. Издательская аннотация представляет «Морок Анивы» как историю расследования загадочных исчезновений, связанную с местными мифами, историческими документами и фантастическими гипотезами. Но постепенно детективная интрига перерастает в философское размышление о памяти, цене знания и способности человека отличить реальность от иллюзии.

Пятьдесят лет назад на маяке Анива бесследно исчезли два смотрителя. Официальное расследование установило, что мужчины погибли в море. Однако их жены утверждали обратное: смотрители не покидали маяк. Спустя десятилетия ситуация повторяется: на Аниве исчезает историк Михаил Тюрин, а затем — молодой археолог Павел Давлетшин, который работал в антикварном магазине «Изида». Его девушка Соня прилетает на Сахалин, заселяется в гостинице «Серебряная река», где до нее останавливался Паша. Девушка изучает оставленные им вещи и документы, узнает о похищенном музейном дневнике японского смотрителя Такаши Ямамото, выходит на некоего Сергея Неписалиева и постепенно восстанавливает маршрут Пашиного расследования.

«Морок Анивы» отчетливо показывает все черты детективного романа, но поездка в село Новиково в попытках найти Пашу резко меняет атмосферу. Реальность становится все менее надежной, а расследование приводит героиню к самому маяку, где сходятся все временные линии повествования.

Писатель Евгений Рудашевский. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во второй половине книги Евгений Рудашевский последовательно разрушает привычную картину мира. В Новиково Соня сталкивается со странными жителями, начинает сомневаться в собственных ощущениях, а граница между воспоминанием, сном и действительностью постепенно исчезает. Центральное место в книге занимает Морок — искусственная реальность, созданная загадочным Осколком. Один из героев объясняет происходящее:

— Все, что тебя окружает, — галлюцинация.

Эта фраза меняет не только восприятие Сони, но и всю структуру романа: история поисков пропавшего человека превращается в исследование природы человеческого сознания. По мере продвижения к маяку расследование перестает отвечать на вопрос, где находится Паша, и все настойчивее спрашивает, можно ли вообще доверять собственному восприятию мира. Затем повествование превращается в приключенческий роман с путешествием по Сахалину, поисками и экспедицией к маяку Анива, а ближе к финалу выходит за пределы земной истории, когда появляется Осколок — древняя сила, связанная с иными мирами.

Все герои книги ищут истину, но каждый понимает ее по-своему. Соня ищет пропавшего Пашу, Павел стремится раскрыть тайну маяка, а Михаил Тюрин пытается понять саму природу реальности. Одновременно Рудашевский превращает расследование в своеобразную археологию памяти. История японского Карафуто, советского Сахалина и современной России складывается из дневников и человеческих судеб. Такаши Ямамото, Сергей Неписалиев и другие второстепенные персонажи становятся хранителями памяти о разных эпохах.



Остров на границе миров

Сахалин в романе живет по собственным законам и постоянно удерживает героев на границе разных миров. Рудашевский показывает, что история острова не исчезает, а наслаивается сама на себя. Каждая новая эпоха стирала следы предыдущей. Эту мысль подтверждает история семьи одного из персонажей — Феди. В ней соединяются судьба ссыльнопоселенца Григория Ивановича, его жены — айнки Пахки, японский Карафуто, советская власть и современный Сахалин. Пахка дважды отказывалась покинуть «землю предков», а ее правнук собирает память нескольких эпох в единое семейное повествование.

Остров не позволяет забыть ни одну из своих прежних жизней. В романе постоянно возникают айны, японцы, русские и корейцы, а рядом существуют каторжное прошлое, японское наследие, советская индустриализация и современное запустение. Первые впечатления Сони тоже складываются не из достопримечательностей, а из тумана, дождя, серости и ощущения заброшенности. Южно-Сахалинск кажется ей выцветшим и почти призрачным. Эта атмосфера влияет на всех участников истории сильнее любых объяснений. Сахалин задает настроение, направляет героев и становится полноправным участником происходящего.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Все дороги в романе постепенно сходятся в одной точке — на маяке Анива, который построили японцы в 1939 году на скале Сивучья у мыса Анива по проекту инженера Синобу Миуры. Маяк возвели на одном из самых опасных участков побережья, где частые туманы, сильные течения и подводные скалы постоянно угрожали судам. Рудашевский подробно воспроизводит устройство башни: девять этажей, систему гирь, ртутный механизм и японские инженерные решения. Эти детали делают фантастическую историю убедительной еще до того, как в ней появляется Морок.

Чем ближе герои подходят к маяку, тем сильнее меняется его привычный смысл. Обычно маяк указывает путь и обещает спасение, но в «Мороке Анивы» он не выводит из тьмы. Напротив, он становится местом заблуждения и опасности, своеобразным переходом между реальностью и Мороком. Поэтому именно к нему ведут все сюжетные линии романа. Здесь исчезают смотрители, отсюда начинается история Ямамото, сюда приводит расследование Михаила Тюрина, сюда стремятся Паша и Соня.

Цена иллюзии и свободы

Иногда самая страшная ловушка выглядит как исполнение всех желаний. Именно так представлен Морок — главный символ романа. Он одновременно оказывается иллюзией, мечтой, защитой и ловушкой. Человек перемещается в свой идеальный вымышленный мир, где исчезают боль, одиночество и утраты, однако вместе с ними постепенно исчезает и связь с действительностью. Морок подменяет реальность.

Рудашевский усиливает этот образ современными ассоциациями. Мир Морока складывается из отдельных фрагментов, сам «латает» разрывы, создает искусственных жителей и напоминает симуляцию. Не случайно один из персонажей, Земляков, подробно рассказывает Соне о гипотезе Ника Бострома, согласно которой Вселенная может оказаться искусственной моделью, а окружающий мир — лишь «виртуальным пространственно-временным пузырем».

Позже герои замечают, что «Морок рвется», а затем снова восстанавливает себя. Источник этой искусственной реальности скрывает Осколок — космический артефакт, который китобои в начале XX века называли «Осколком зеленого неба», а японцы — «осиным гнездом из небесного металла». Именно он привлекает исследователей — Ямамото, Тюрина, Пашу. Но каждое новое открытие лишь приближает их к катастрофе. При этом происхождение Осколка так и остается неизвестным. Роман сознательно не объясняет его природу до конца, поэтому артефакт сохраняет чуждость и непознаваемость, а страх рождает не чудовище, а столкновение человека с бесконечностью неизвестного.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Когда тайна наконец раскрывается, борьба идет уже за право вернуться в действительность. Морок предлагает мир без боли, страха и утрат, но требует отказаться от свободы выбора. Самая важная мысль финала звучит иначе: зло никого не принуждает. Оно лишь предлагает остаться. Человек борется, сопротивляется, а потом сдается. Иллюзия превращается в добровольное рабство. Рудашевский не ставит окончательную точку в финале. Роман завершается, но вопрос о границе между реальностью и ее восприятием остается открытым.

История загадочного маяка постепенно превращается в историю человеческого выбора. «Морок Анивы» — книга не столько о древнем артефакте и таинственных исчезновениях, сколько о поиске истины в мире, который постоянно предлагает отказаться от нее ради удобной иллюзии.

Издательство: «КомпасГид»

Количество страниц: 368

Год: 2026

Возрастное ограничение: 16+

Екатерина Петрова — литературная обозревательница интернет-газеты «Реальное время», ведущая телеграм-канала «Булочки с маком».

