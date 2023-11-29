СМИ: Израиль и ХАМАС могут продлить перемирие

Фото: realnoevremya.ru/Илина Хакимова (архив)

Израиль и палестинское движение ХАМАС обсуждают возможность еще одного продления перемирия на два дня по истечении нынешнего режима прекращения огня, действующего до утра четверга. Об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на источники.

Как уточняется, прекращение огня могут продлить на прежних условиях.

«Интерфакс» сообщает, что, по данным старейшей израильской газеты Haaretz, которая ссылается на независимый источник в Израиле, предложение по продлению перемирия пока находится на стадии изучения, его пока не утвердили.

— Реализация такого соглашения зависит от того, сможет ли ХАМАС освобождать по 10 заложников в день, — пишет газета.

27 ноября перемирие в секторе Газа продлили еще на два дня. На прошлой неделе ХАМАС договорилось с Израилем о четырехдневном перемирии. Оно включало в себя прекращение огня в Газе и освобождение удерживаемых ХАМАС заложников в обмен на заключенных из израильских тюрем.

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Илина Хакимова