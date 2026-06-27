В Татарстане объявлена ракетная опасность, в крупных городах звучат сирены
Аэропорт Казани временно приостановил работу
На всей территории Татарстана объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения введены в 03.52 мск. В крупных городах Татарстана прозвучали сирены, жителей по громкоговорителям предупредили о возможной воздушной атаке противника.
Население призвали принять меры безопасности, пройти в укрытия.
Росавиация сообщила о временной приостановке работы аэропорта Казани в целях обеспечения безопасности полетов.
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