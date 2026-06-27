Новости происшествий

04:50 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Татарстане объявлена ракетная опасность, в крупных городах звучат сирены

04:37, 27.06.2026

Аэропорт Казани временно приостановил работу

На всей территории Татарстана объявлен режим ракетной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения введены в 03.52 мск. В крупных городах Татарстана прозвучали сирены, жителей по громкоговорителям предупредили о возможной воздушной атаке противника.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Население призвали принять меры безопасности, пройти в укрытия.

Росавиация сообщила о временной приостановке работы аэропорта Казани в целях обеспечения безопасности полетов.

Зульфат Шафигуллин

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ПроисшествияОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также