В Казани планируют увеличить скорость трамваев до 40 км/ч

«Потому что неправильно будет ездить в Казани на новом вагоне со скоростью 14 км/ч. А мы хотим выровнять эту скорость с остальным транспортом», — заявил министр транспорта республики Фарит Ханифов

Фото: Динар Фатыхов

Если в Казани работа по обновлению троллейбусного парка уже завершена и приведена к нормативному состоянию, то ситуация с трамваями остается более сложной и требует системного подхода. Об этом сообщил министр транспорта республики Фарит Ханифов «Реальному времени» на online-конференции.

Отдельный акцент сделан на Челны и Нижнекамск, где трамвай выполняет важную транспортную функцию. В рамках стартовавшей программы используется схема модернизации вагонов с применением новых кузовов и восстановленных ходовых тележек, а также заменой двигателей.

Такой подход позволяет снизить стоимость обновления примерно вдвое: до около 45 млн рублей за вагон вместо порядка 90 млн за новый состав. В этом году планируется поставка 20 вагонов, заявил Ханифов.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Будет принята программа ремонта рельсовых путей — они у нас изношены, многим более 50 лет уже. Это все выводит нас на очень большую сумму, и программу мы расписываем на 5—10 лет. Со следующего года приступим к ремонту рельсовых путей. Потому что неправильно будет ездить в Казани на новом вагоне со скоростью 14 км/ч. А мы хотим выровнять эту скорость с остальным транспортом — до 40 км/ч, — заявил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Ранее Ханифов заявил, что в Казани обновят автобусы с акцентом на кондиционеры. В городе пока не достигнут нормативный показатель: доля автобусов в исправном состоянии составляет менее 85%. Напомним, что в период жары казанцы жаловались на неработающие системы охлаждения в общественном транспорте, а конкретнее — в автобусах города.

Наталья Жирнова