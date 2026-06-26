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Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160»

14:40, 26.06.2026

В Минобороны сообщили, что посреднические гуманитарные усилия при организации обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты

Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «160 на 160», сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, из украинского плена возвращены 160 российских военнослужащих. Взамен украинской стороне переданы 160 военнослужащих вооруженных сил Украины.

Освобожденные российские военные в настоящее время находятся на территории Белоруссии. С ними работает уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. После оказания необходимой психологической и медицинской помощи военнослужащих доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Министерства обороны.

В Минобороны также сообщили, что посреднические гуманитарные усилия при организации обмена оказали Объединенные Арабские Эмираты. Ранее под тем же посредничеством стороны провели обмен по формуле «185 на 185».

Наталья Жирнова

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