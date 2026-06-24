Садоводы Татарстана предложили установить правила оплаты вывоза мусора

В СНТ республики жалуются на нерегулярный вывоз отходов и «принуждение» к платной замене контейнеров

Фото: Реальное время

Татрстанские садоводы жалуются на нерегулярный вывоз мусора и высказывают претензии к регоператору УК «ПЖКХ», «заставляющему» заключать дополнительные договоры и вводить отдельную плату за вывоз отходов для собственников жилых домов в садовых товариществах. О причинах переполнения контейнеров, двойной оплате вывоза ТКО в СНТ и предпосылках для экологических нарушений, которые создаются действующей практикой сбора отходов, — в материале «Реального времени».

Перебои объяснили субботниками

Председатель казанского СНТ «Нокса» Нурислам Газизянов рассказал «Реальному времени», что с мая 2026 года его заявки на вывоз мусора выполняют с многодневными задержками. В результате на площадке мусоросборника творится полная антисанитария:

— Люди приносят пакеты, сваливают рядом с мусорным контейнером, помешать этому невозможно, да и вправе они выбрасывать мусор, раз членские взносы платят. Мы услуги вывоза тоже оплачиваем регулярно, а вот заявки наши не торопятся выполнять. Мы даем заявку на завтра, а ждать приходится несколько дней, и пакеты с мусором уже не помещаются в бункер, отходы гниют, вонь стоит на всю округу, мухи летают. Деньги мы платим немалые, а услугу нам оказывают несвоевременно!

Председатель СНТ «Акинское» Владимир Рябов рассказал, что проблемы с вывозом мусора были в мае, — сейчас они вроде бы решились:

— Как объяснили в УК «ПЖКХ», в мае массово проходили субботники, и у них не хватало машин.

На нерегулярный вывоз мусора жаловались казанские СНТ «Факел», «Волга», «Водоканал» и другие садоводства в зоне, которую обслуживает регоператор УК «ПЖКХ».

На нерегулярный вывоз мусора жаловались казанские СНТ «Факел», «Волга», «Водоканал» и другие садоводства в зоне, которую обслуживает регоператор УК «ПЖКХ». Максим Платонов / realnoevremya.ru

— В Татарстане два региональных оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами — УК «ПЖКХ» и «Гринта», и на второго оператора жалоб от садоводов не поступало, — рассказал «Реальному времени» глава Союза садоводов Татарстана Илья Слесарский. — Проблемы возникали только с УК «ПЖКХ». И то, надо сказать, не у всех СНТ. Я — председатель СНТ «Каменка» в Высокогорском районе, у нас проблем с вывозом мусора не было.

Садоводы — не единственные, кто недоволен работой этой УК. Прокуратура Апастовского района в ходе проверки установила, что ООО «ПЖКХ», отвечающее за транспортирование твердых коммунальных отходов в Апастовском, Буинском, Дрожжановском, Камско‑Устьинском и Тетюшском районах, более 20 дней не вывозило мусор с мест накопления на территории 11 сельских поселений из-за поломок мусоровозов и нечищеных дорог. А глава УК «ПЖКХ» Евгений Чекашов ранее жаловался на проблемы с вывозом ТКО из-за оттока кадров из компании.



В УК «ПЖКХ» заверили «Реальное время», что вывоз ТКО с территории СНТ осуществляется согласно заявкам, однако подтвердили, что периодически система дает сбой. Из ответа управляющей компании также следует, что заявки на вывоз мусора там принимают не на следующий за обращением день, а на 2-3 день:

— В СНТ «Нокса» с 1 по 10 мая 2026 года заявок не поступало, первая поступила 11 мая на вывоз 13 мая, но вывоз отходов в этот день осуществить не удалось, так как приехал мусоровоз с задней загрузкой. 1 мая в СНТ был направлен бункеровоз «рогатка», и вывоз мусора был осуществлен. 19 мая и 7 июня вывоз не был осуществлен из-за поломки мусоровозов, мусор был вывезен 20 мая и 8 июня.

В СНТ «Нокса» первая заявка поступила 11 мая, но 13 мая вывоз отходов осуществить не удалось. Инна Серова / realnoevremya.ru

В компании также рассказали, что в СНТ «Факел» в Высокогорском районе первый раз в этом сезоне мусор вывозили 6 мая по заявке от 5 мая. А 11 мая выполнить ее помешала поломка мусоровоза, в итоге отходы забрали только 13 мая. В СНТ «Волга» на станции «Лагерная» вывоз мусора зимой не осуществлялся из-за того, что «регулярно отсутствовал беспрепятственный доступ к месту накопления ТКО в связи с отсутствием должного содержания улично-дорожной сети, а именно очистки от снега подъездных путей». Освободили контейнер только после таяния снега и очистки дороги — 23 марта.

Также в УК «ПЖКХ» разъяснили порядок подачи и обслуживания заявок:

— Потребитель подает заявку через кол-центр или на официальном сайте ООО «УК «ПЖКХ», чат-бот либо личный кабинет в АИС «Отходы». Заявка на транспортирование отходов направляется до 16.00 дня, предшествующего дню фактического вывоза отходов. Выполнение заявки осуществляется в течение дня, следующего за днем подачи заявки, или в другую, более позднюю дату, указанную потребителем при подаче заявки.

Жилой дом как причина переплаты

В отличие от временных перебоев с вывозом мусора из СНТ у садоводов имеются другие, системные проблемы, которые необходимо решать, считает Слесарский:

— УК «ПЖКХ» начала выставлять владельцам жилых домов в СНТ отдельные счета за вывоз мусора. То есть за вывоз отдельно платит СНТ из членских взносов, а собственники домов, зарегистрированных как жилые, по отдельным счетам ежемесячно платят как владельцы индивидуальных жилых домов. Кроме того, УК «ПЖКХ» очень настойчиво предлагает председателям СНТ подписывать кроме основного договора, плата по которому рассчитывается исходя из норматива, еще один — на вывоз ТКО сверх лимита, то есть норматива, по фактическому объему вывозимого мусора.

Слесарский уточнил, что делается это под тем предлогом, что садоводы бросают в контейнеры ветки, покрышки, которые в рамках основного договора вывозить не обязаны. При этом второй договор, так называемый договор на перелимит, предусматривает плату за вывоз ТКО такого класса опасности, который в СНТ просто не производится. Такая практика, считает он, может привести к самым негативным последствиям.

Многие садоводы оформили свои дома как жилые ради того, чтобы попасть в программу догазификации, хотя живут в них не круглогодично, а вывоз коммунальных отходов из многих СНТ зимой вообще не производится. Инна Серова / realnoevremya.ru

Требование платить за вывоз «сверхнормативного» мусора, по мнению Ильи Слесарского, может обернуться еще и тем, что садоводы, стремясь сэкономить на вывозе отходов, будут попросту «прятать» мусор в оврагах и лесах, закапывать его в землю — и пострадает в конечном счете экология.

— Мы предлагаем установить твердые правила оплаты вывоза ТКО, — говорит председатель Союза садоводов Татарстана. — Никаких дополнительных договоров, никакой оплаты вывоза «лишнего» мусора — только плата по тарифу за норматив. Если норматив не учитывает весь объем вывозимых ТКО, можно его пересмотреть — давайте сядем за стол переговоров, посчитаем и обсудим размер тарифа, который всех устроит.

За эстетику надо платить?

Председатели татарстанских садоводческих товариществ возмущаются еще и тем, что в УК «ПЖКХ» начали их активно «подталкивать» к замене металлических контейнеров большого объема на малые, пластиковые — «городские».

— В итоге мы будем платить за вывоз мусора больше, а пластиковые контейнеры в условиях наших площадок будут быстро приходить в негодность. И нам придется закупать новые, — оценил последствия такой перспективы Нурислам Газизянов. — А это лишние расходы, чтобы их покрыть, надо увеличивать размер членских взносов. А это нежелательно с учетом того, как растут тарифы на услуги и работы, и того, что у нас в СНТ достаточно людей старшего поколения со скромными пенсиями.

«Мы будем платить за вывоз мусора больше, а пластиковые контейнеры в условиях наших площадок будут быстро приходить в негодность». Инна Серова / realnoevremya.ru

— Замена железных бункеров на зеленые баки нужна, чтобы уменьшить возможность сбрасывания в контейнеры и на контейнерные площадки отходов, не относящихся к ТКО, а также для организации вывоза отходов более маневренной и многочисленной линейной техникой, и для эстетизации самих площадок, — пояснили «Реальному времени» в пресс-службе УК ПЖКХ. — Это касается не только площадок сбора ТКО в СНТ, но и всех контейнерных площадок.

— По поводу «писем счастья», в которых УК «ПЖКХ» предлагает заменить наши металлические контейнеры пластиковыми емкостью 1,1 кубометра с открывающейся крышкой и предупреждает, что использование других контейнеров будет рассматриваться как нарушение, я обратился в УФАС, попросил проверить это предложение на предмет злоупотребления регоператора монопольным правом, — рассказал «Реальному времени» руководитель Ассоциации СНТ Верхнеуслонского района, председатель СНТ «Весна» Павел Бойко. — Ответа пока не получил. Принимать решение — менять или не менять контейнеры — мы будем только после того, как получим ответ антимонопольщиков.

Бойко также считает, что если решать вопрос о замене контейнеров, то логично было бы предоставлять их СНТ так же, как жителям населенных пунктов, а не вынуждать садоводов их покупать:

— Садоводы такие же люди, почему с них берут деньги за то, что остальному населению просто предоставляется? Я предложил запустить пилотный проект в Верхнеуслонском районе, в нашей ассоциации рассчитали потребность — 54 контейнера. Надеюсь, что все у нас получится.