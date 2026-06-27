В Татарстане за год объем предложений об услугах йоги увеличился на 19%

Запрос аудитории постепенно смещается к новым форматам

Фото: Артем Дергунов

За период с января по май 2026 года в сравнении с аналогичным периодом 2025-го рынок йоги в Татарстане становится все более конкурентным: предложение услуг инструкторов выросло на 19%, следует из аналитики «Авито Услуг».

При этом запрос аудитории постепенно смещается от классических очных занятий к новым форматам. У пользователей появляется широкий выбор специалистов с сертификатами по разным направлениям подготовки, специализациями и ценовыми категориями, а индивидуальный подбор инструктора перестает быть задачей со звездочкой.

Форматы: от онлайна до аэройоги

Онлайн-практики остаются востребованными: спрос на дистанционные занятия в Татарстане вырос на 7%. Растет и интерес к «глубокому погружению» и смене обстановки — спрос на йога-туры и ретриты увеличился на 5%. Люди все чаще ищут форматы, где можно совместить путешествие, цифровой детокс и заботу о ментальном здоровье.

Любители нестандартных спортивных практик также задают новые тренды: спрос на йогу в гамаках (аэройогу) в Татарстане вырос на 72%. Этот формат привлекает тех, кто хочет совместить фитнес-нагрузку, растяжку и элементы медитации.

сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

От хобби к профессии: растет интерес к работе в сфере йоги и фитнеса

Рост популярности йоги и фитнес-практик напрямую отражается и на рынке труда. По данным экспертов, лидером среди регионов по количеству опубликованных вакансий в сфере фитнеса и оздоровительных практик стал Краснодарский край — здесь высокая концентрация санаторно-курортных и туристических объектов, где услуги инструкторов востребованы круглый год.

— Соискательская активность в вакансиях, связанных с оздоровительными и фитнес-практиками, за январь — май 2026 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший интерес к работе в этой сфере фиксируется в регионах: в Ставропольском крае соискательская активность увеличилась на 158%, в Московской области — на 36%, в Башкортостане — на 15%. Мы видим, что интерес к профессиям в этой сфере растет не только в традиционных «туристических» регионах, но и в субъектах с развитой инфраструктурой и высоким уровнем внутреннего туризма. Люди все чаще рассматривают работу в оздоровительной сфере как полноценную профессиональную траекторию с возможностями для развития и карьерного роста. Этот тренд подтверждает, что рынок труда в сегменте фитнеса и оздоровительных практик становится более структурированным и привлекательным для специалистов, — отметил директор бизнес-направления «Авито Работы» Андрей Кучеренков.



Никита Егоров