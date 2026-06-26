Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости мышиной лихорадкой в Татарстане

Вакцины против геморрагической лихорадки с почечным синдромом не существует, поэтому основным способом защиты остается соблюдение правил личной гигиены

В Татарстане с начала 2025 года зарегистрировано около 190 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом, или так называемой мышиной лихорадки. Это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

По ее словам, республика вошла в период сезонного подъема заболеваемости. Рост числа случаев связан с благоприятными погодными условиями и увеличением численности мышевидных грызунов, среди которых отмечается высокая доля инфицированных особей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как уточнили в ведомстве, около 75% случаев заражения фиксируются после посещения лесов и садовых участков. Специалисты отмечают, что заражение часто происходит при употреблении воды из случайных источников, употреблении немытых ягод или несоблюдении гигиены во время отдыха на природе.

В Роспотребнадзоре напоминают, что вакцины против геморрагической лихорадки с почечным синдромом не существует, поэтому основным способом защиты остается соблюдение правил личной гигиены.

Наталья Жирнова