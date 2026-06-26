В программе Дня молодежи в Казани заявлены лекции на тему спорта, карьеры и здоровья

Посетители фестиваля смогут выбрать для себя индивидуальный маршрут по площадкам и попробовать себя в разных активностях — от тренировок до встреч с работодателями

Фото: Динар Фатыхов

В Казани 27 июня пройдет День молодежи, центральной площадкой которого традиционно станет экстрим-парк «Урам». Вход на фестиваль будет бесплатным, однако потребуется предварительная регистрация на сайте деньмолодежитатарстан.рф, сообщают организаторы.

Музыкальная программа будет сопровождать фестиваль в течение всего дня. Вечером на главной сцене выступят локальные артисты, а завершит праздник концерт федерального исполнителя L’One.

Известно, что программа в этом году объединит восемь ключевых направлений — спорт, карьеру, здоровье, образование, творчество, патриотические инициативы, семейные ценности и интерактивные форматы. В спортивной части фестиваля запланированы соревнования по экстремальным видам спорта, медиатурнир по баскетболу 3х3, танцевальные чемпионаты, а также открытые тренировки по йоге, растяжке и силовым упражнениям.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Карьерное направление представит вакансии от предприятий Татарстана и кадрового центра «Работа России». Также пройдут тематические дискуссии и интерактивные форматы, посвященные выбору профессии и современному рынку труда.

Отдельное внимание уделят здоровью: на площадке организуют скрининговые обследования, экспресс-тестирование и консультации врачей разных специальностей. В образовательной программе запланированы лекции о бизнесе, маркетинге, искусственном интеллекте и личном развитии.

На территории фестиваля также будут работать более 15 интерактивных площадок, включая творческие мастер-классы, маркет местных брендов и экологические инициативы. В патриотическом блоке пройдет спортивное шоу «Сила молодежи», а в разделе семейных ценностей — тематические встречи, мастер-классы и церемонии бракосочетания.



Напомним, что в Казани ограничат движение в связи с празднованием Дня молодежи. С 06:00 до 22:00 при необходимости будет ограничено движение и запрещена парковка на улице Подлужной на участке от съезда с моста «Миллениум» до улицы Толстого.

Наталья Жирнова