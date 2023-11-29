Ущерб, нанесенный Крыму штормом, превысил 1,3 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сумма ущерба, нанесенного Крыму штормом, превысила 1,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель государственного совета региона Владимир Константинов на очередной сессии республиканского парламента.

— По состоянию на текущее время, в соответствии с информацией исполнительных органов, уже подтвердился ущерб на сумму 1 млрд 349 млн 27 тыс. 855 рублей. По информации муниципальных образований — 802 млн 630 тыс. 438 рублей. Из них 250 млн рублей — по угрозе ЧС в Бахчисарайском районе, — доложил Константинов.

По его словам, без электричества все еще остаются около 43,7 тыс. человек. Нет отопления в трех многоквартирных домах и 35 соцобъектах, вода частично не подается в 116 населенных пунктов.

Подтоплено 159 частных домовладений, 2 многоквартирных дома, 100 приусадебных участков.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

Константинов также рассказал, что эвакуированы 438 человек, из которых 66 — дети. Еще 380 человек размещены у родственников. В пунктах временного размещения находится 58 человек.

Спикер добавил, что более 200 школ и детсадов Крыма были вынуждены уйти на дистанционный режим работы после шторма. Ветер повредил кровли на зданиях 79 образовательных учреждений, на ремонт потребуется порядка 171 млн рублей.

— На текущее время из 978 функционирующих образовательных организаций <...> приступили к работе в очном формате 753, приступили к работе в дистанционном режиме 225, — цитирует слова Константинова ТАСС.



Вчера сообщалось, что власти Крыма оценили предварительный ущерб от шторма более чем в 490 млн рублей. Однако министр МЧС полуострова допускал, что цифра может увеличиться вдвое.



В результате неблагоприятных погодных условий по состоянию на 27 ноября около 1,9 млн человек остались без электричества в Крыму, Дагестане, Краснодарском крае, Ростовской области, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. В районе поселка Витязево близ Анапы на мель в результате шторма сел сухогруз Blue Shark под флагом Белиза.



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Илина Хакимова