Тихая роскошь нового уровня и всего 25 квартир

… или что «Авторы» строят на одной из последних площадок Правобулачья

Фото: предоставлено компанией «Авторы»

Рынок жилья в центре Казани переживает трансформацию. На смену громкой претенциозности и гигантомании приходит запрос на нечто частное, особенное, при этом соразмерное человеку и отвечающее его чувству прекрасного каждой деталью. Клубный дом «Авторы на Астрономической» — ответ на этот запрос, сформулированный компанией, последовательно выстраивающей репутацию «крафтового девелопера». Каждый проект «Авторов» — событие «ручной работы» на рынке казанской премиальной недвижимости. «Реальное время» побывало на строительной площадке «Авторов на Астрономической», чтобы выяснить, какие детали будут формировать эксклюзивность здесь. Подробности — в нашем репортаже.



«Не только хорошая инвестиция, но и статусное соседство»

Девелоперская компания «Авторы» за последние годы стала серьезным игроком рынка казанской премиальной недвижимости. Пусть компания и избегает в коммуникациях затертого слова «премиум» — качеством продуктов этот статус подтверждается на каждом метре. Таков и клубный дом «Авторы на Астрономической» — коллекция квартир, состоящая всего из 25 лотов. В обозримой перспективе он остается редким примером застройки на этом тихом отрезке центра.

Владимир Михайлов, сооснователь и генеральный директор девелоперской компании «Авторы», объясняет:

— Мы на рынке с 2022 года, занимаемся исключительно клубными домами. Вектор компании направлен на то, чтобы создавать особые дома, которые возводятся с истинным вниманием к деталям. Потому что ценность премиального сегмента состоит как раз в деталях. На данный момент в портфеле компании 5 проектов, в ближайшее время вручаются ключи от лаундж-домов «Авторы на Большой» в Адмиралтейской слободе с видами на Волгу и Кремль. В ближайшие два года в планах компании более 5 проектов в разных частях города. Что касается «Авторов на Астрономической», этот наш проект — осознанная ставка на тех, кто ценит неспешный ритм жизни в камерном формате в шаге от Булака. Рядом — Кремль, улица Баумана, Старо-Татарская слобода, набережная озера Кабан, ведущие казанские вузы, ресторанный кластер. При этом на самой Астрономической — тишина, камерность и покой. Клубность проекта обеспечивается не только уникальностью локации. Мы подчеркиваем ее маленьким количеством квартир, тщательностью проработки проекта, премиальными материалами, скрупулезным подходом к деталям, полномасштабным сервисом, который планируем предоставлять жильцам после сдачи дома. Кроме того, клубность будет подчеркнута ценовым сегментом: это не только хорошая инвестиция, но и статусное соседство.



предоставлено компанией «Авторы»

Эстетика закрытого двора и роща с высокими деревьями

В условиях плотной исторической застройки оставить порядка 400 квадратных метров под приватный двор — решение, близкое к градостроительной роскоши. В центре Казани такой объем приватного благоустройства становится отдельной ценностью. Свободной земли здесь практически не осталось, поэтому создать аналогичное пространство в новых проектах будет значительно сложнее и дороже. Автор проекта благоустройства — главный архитектор компании «Авторы» Анастасия Еременко — отказалась от идеи транзитного двора в пользу пространства-сценария. Здесь нет ни одного случайного элемента. Все функционально и подчинено логике медленного досуга.

Двор делится на три смысловые зоны: сад, роща и поляна. Сценарий в саду начинается с лаундж-зоны по контуру дома — это столики с диванами, где можно провести время в тишине и тени и где не покидает ощущение защищенного периметра. В центре сада — дерево бонсай, символ, отсылающий к эстетике творений Хаяо Миядзаки: умиротворенный, изолированный от внешнего шума мир, состоящий из нескольких пространств. Барная стойка здесь же — повторяющийся «фирменный» атрибут в проектах «Авторов».

Зона рощи решена высокорослыми деревьями и альковами. Это создает вертикальный объем и сохраняет приватность даже в общественном пространстве: находясь внизу, человек оказывается в тенистых «комнатах» под открытым небом. Роща перетекает в поляну — пространство активностей. Здесь появляются детская площадка, амфитеатр с вечерней подсветкой, в котором можно проводить небольшие соседские мероприятия.

К проекту привлечен профессиональный дендролог. Озеленение продумано как всесезонное, с использованием вечнозеленых пород, а будущим жителям подробно раскрывают карту посадок, чтобы минимизировать аллергенные риски. Это и есть та «тихая премиальность», когда внимание обращено не на демонстрацию статуса, а на качество повседневного тактильного и визуального опыта.



предоставлено компанией «Авторы»

Многофункциональное лобби с арт-объектами

Дизайн входной группы и мест общего пользования (астро-лобби) разработан екатеринбургским бюро BLOK STUDIO, уже зарекомендовавшим себя работой над другими объектами «Авторов». Монохромная черно-белая гамма задает общий тон, а концепция декора отсылает к идее космической одиссеи. Астрономическая тематика, заложенная в названии улицы, раскрывается в эстетике проекта не через навязчивые артефакты, а через идеи. Никаких прямых цитат — все считывается через ассоциации второго уровня, оставляя пространству право на загадку.

При этом все подчинено строгой функциональности. В лобби-зоне организована удобная безбарьерная среда с пандусами. Есть колясочная, санузел на первом этаже, стойка круглосуточного консьерж-сервиса. Все это отвечает требованиям к базовой инфраструктуре комфорта. Но функциональность здесь упакована в эстетичную оболочку.

Трансформируемый арт-зал с мягкой мебелью и металлическим зеркальным арт-объектом в центре становится смысловым ядром лобби. Это пространство задумано как многофункциональная гостиная для резидентов дома. В зависимости от сценария оно может работать как место для встреч и общения соседей, камерный зал для лекций и презентаций, пространство для частных мероприятий или небольшой кинотеатр для совместных просмотров.

Искусство здесь интегрировано в повседневную жизнь. Компания планирует привлекать художников медиаискусства для наполнения пространства, поэтому в разные сезоны лобби будет менять настроение благодаря цифровым инсталляциям и световым композициям. В предыдущем проекте компании — «Авторы на Петербургской» — искусство было представлено через галерею картин, тогда как на Астрономической девелопер выбрал язык цифрового и современного искусства.

Особое внимание уделено вертикальному пространству движения: лифтам и лестницам.

— Мы не просто устанавливаем качественные лифты, но и думаем о премиальной отделке, общаемся с производителем. Дизайн лифта разработан по специальному заказу. Мы сами выбираем кнопки, выезжаем на завод. В лифтах звучат уникальные звуки. Эти микродетали отличают клубный дом от других и в очередной раз заявляют о его концепции. Чем больше ресурсов ты затрачиваешь на создание объекта, тем ценнее он становится. Здесь не искусство ради искусства — оно функциональное и встроенное в жизненный сценарий, — объясняет Елена Фаттахова, коммерческий директор девелоперской компании «Авторы».

Все это и имеет в виду застройщик, когда оперирует фразой «внимание к каждой детали». Нет ничего малозначимого — важен каждый сантиметр пространства и каждая секунда времени.

Над лестничным пролетом устроен зенитный фонарь, дающий естественное освещение. С потолка спускается арт-инсталляция из светильников, а в небольшом холле у лестницы появятся натуральные вулканические камни. Они пропитаны ароматом дома — композицией из пяти нот, разработанной совместно с локальным архитектором-урбанистом и основателем бренда городских ароматов Вероникой Ямиловой. Это сознательный выбор в пользу казанских парфюмеров, а не столичных имен: культурное наследие формируется здесь и сейчас, через поддержку местного сообщества. Аромат «сшивает» пространство, проникая и в паркинг, чтобы даже въезжающий на автомобиле резидент чувствовал свою принадлежность дому.

Паркинг, к слову, решен в той же концепции космической одиссеи с цветовыми акцентами — 23 машино-места, система видеонаблюдения. Камеры видеонаблюдения расположены в общественных зонах и лифтах, но этажи остаются приватной территорией без наблюдения.



предоставлено компанией «Авторы»

Особые детали высококлассного жилья

Одним из ключевых элементов проекта стал итальянский кирпич ручной формовки. Для современного строительства подобные материалы остаются скорее исключением, чем правилом: они сложнее в производстве, поставках и монтаже, но именно такие решения формируют характер здания на десятилетия вперед.

Фасад клубного дома выполнен из ригельного кирпича, который создает глубокую фактуру и живую игру света в течение дня. Со временем такие материалы не теряют выразительности, а приобретают благородство, благодаря которому многие европейские здания сохраняют архитектурную ценность спустя десятилетия после строительства.

В фасад интегрирована архитектурная мозаика в виде дерева. Этот элемент задуман как продолжение концепции двора-сада и визуально связывает архитектуру дома с природным окружением. Даже там, где невозможно разместить высокорослое озеленение, фасад поддерживает ощущение живой среды и связи с природой.

Внутри квартир качество среды строится уже на уровне инженерных решений. Стеклопакеты LartaPro с химическим просветлением установлены в профилях компании Schüco — одного из самых авторитетных производителей архитектурного остекления. Такое сочетание обеспечивает высокий уровень шумоизоляции, естественную цветопередачу без характерного зеленоватого оттенка и дополнительную приватность для квартир нижних этажей.

Террасы оборудованы системой водоотведения, а базовая система «умного дома» предусматривает защиту от протечек и возможность дальнейшего расширения функционала под индивидуальные сценарии жизни владельца.

предоставлено компанией «Авторы»

Коллекция квартир

Двери квартир облицованы массивным вулканическим камнем: это не только эстетика природной фактуры, но и дополнительный вес, работающий на звукоизоляцию и безопасность. Замки — «умные», от ведущих мировых производителей, с возможностью бесключевого доступа.

25 квартир — это клубная плотность. На этаже располагается не более десяти лотов, разделенных на две секции с отдельными входами: фактически резиденты соседствуют в формате «дома в доме». В доме:

6 студий площадью 31,5 кв. м,

9 односпальных квартир от 40 до 47 кв. м,

9 двухспальных квартир от 69 до 90 кв. м, семь из них — с террасами, выходящими на Булак.

Венчает коллекцию трехспальный вариант на 117 квадратных метров в мансардной секции с высотой потолка до четырех метров. Это практически пентхаус с собственной террасой, окнами в три стороны. Виды отсюда — на Булак и во двор-сад.

Для тех, кому требуется большая площадь, «Авторы» предусмотрели возможность объединения квартир на уровне строительной готовности. Поэтому-то топ-менеджеры компании и называют покупателей квартир соавторами своего проекта. Поскольку объект сдается в черновой отделке без внутренних стен (кирпичом выкладываются только внешние контуры), перепланировка и объединение лотов в рамках строительных норм становятся значительно проще.

Что такое крафтовый девелопмент

Философия застройщика строится вокруг понятия «крафтового девелопмента». При масштабировании бизнеса «Авторы» настаивают на штучности каждого дома. Здесь нет типового проектирования: архитектурные бюро каждый раз ищут способ вписать объем в контекст. На Астрономической это проявилось в трехэтажной секции с мансардной крышей — прямой отсылке к деревянной архитектуре, исторически характерной для этого района. Монолитный каркас заполняется кирпичом и блоками «Поротерм», система вентилируемых фасадов с утолщенной теплоизоляцией отвечает современным требованиям без компромиссов по микроклимату. Но главное — это авторский надзор. Команда архитекторов выезжает на объект еженедельно; на финише KPI — фотосравнение с рендерами, и любое отклонение подлежит исправлению.

«Авторы» намеренно не педалируют слово «премиум», хотя проект номинирован на всероссийскую премию Urban Awards 2026 в номинации «Лучший клубный дом». Их коммуникация выстроена вокруг демонстрации «деталей для сегмента» — будь то инженерные решения, аромат дома, фактура тактильного камня или особые кнопки в высококлассных лифтах. Это роскошь, которая не кричит, а говорит вполголоса с теми, кто готов слушать. И, судя по динамике продаж, слушателей становится все больше.



предоставлено компанией «Авторы»

предоставлено компанией «Авторы»

О тонкости смыслов: квартира не как наследство, а как наследие

Объект находится в стадии активного строительства: степень готовности — порядка 70%, сдача запланирована на второй квартал 2027 года. Уже установлены оконные профили, выкладываются ригельным кирпичом ручной формовки фасадные элементы. 8 из 25 лотов уже проданы. Ряд покупателей рассматривают объединение нескольких квартир на одном этаже. Особенный интерес проявляется в сторону одно— и двуспальных квартир: люди хотят купить их для собственного проживания. Впрочем, есть покупатели и на компактные форматы.

Некоторые покупатели прямо признаются: они пока не определились с конечной целью покупки. Они рассматривают «Авторы на Астрономической» как способ парковки денег в момент, когда рынок премиальной недвижимости переживает стагнацию цен. При этом себестоимость строительных работ и земля под объекты такого уровня продолжают дорожать. Есть мнение, что лимитированное предложение в такой локации создает задел для будущей доходности, а сам актив воспринимается многими еще и как наследие, которое останется будущим поколениям семьи.

— Мы хотим, чтобы наши решения были не ситуативными, а актуальными на долгие десятилетия. Для нас это особенно важно, потому что хочется оставить что-то и городу. Конечно, мы строим, в первую очередь, для своих клиентов (и соавторов наших проектов), но и городу хотим оставить объект визуального наследия, — объясняет Владимир Михайлов.



После ввода в эксплуатацию обслуживание возьмет на себя собственная сервисная компания, что позволяет контролировать качество среды на том же уровне, на каком она задумана. Для резидентов это означает сохранение клубной атмосферы, чистоту концепции и непрерывность того самого ощущения «тихого центра» и молчаливой роскоши.



предоставлено компанией «Авторы»

предоставлено компанией «Авторы»

Стоимость студии в клубном доме «Авторы на Астрономической» стартует от 19 миллионов рублей, трехспальная квартира стоит 79 миллионов. За этими цифрами стоит не только метраж, но и философия продукта: цена отражает не площадь в чистом виде, а сумму инженерных и архитектурных решений, ручной характер работы.

Доступны программы выгодной ипотеки и рассрочки от застройщика. Если клиент приобретает квартиру с полной оплатой, то он получает особую выгоду — до 10% от стоимости квартиры*. В клубном доме есть и 5 коммерческих помещений площадью от 69 до 250 квадратных метров. Они тоже продаются, есть возможность покупки по коммерческой ипотеке без первоначального взноса (партнер — ООО КБЭР «БАНК КАЗАНИ»).



* Срок действия предложения — до 31.07.2026. Подробности можно узнать в отделе продаж по номеру телефона: 78432103251 или на сайте клубного дома.



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