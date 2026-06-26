Тихая роскошь нового уровня и всего 25 квартир
… или что «Авторы» строят на одной из последних площадок Правобулачья
Рынок жилья в центре Казани переживает трансформацию. На смену громкой претенциозности и гигантомании приходит запрос на нечто частное, особенное, при этом соразмерное человеку и отвечающее его чувству прекрасного каждой деталью. Клубный дом «Авторы на Астрономической» — ответ на этот запрос, сформулированный компанией, последовательно выстраивающей репутацию «крафтового девелопера». Каждый проект «Авторов» — событие «ручной работы» на рынке казанской премиальной недвижимости. «Реальное время» побывало на строительной площадке «Авторов на Астрономической», чтобы выяснить, какие детали будут формировать эксклюзивность здесь. Подробности — в нашем репортаже.
«Не только хорошая инвестиция, но и статусное соседство»
Девелоперская компания «Авторы» за последние годы стала серьезным игроком рынка казанской премиальной недвижимости. Пусть компания и избегает в коммуникациях затертого слова «премиум» — качеством продуктов этот статус подтверждается на каждом метре. Таков и клубный дом «Авторы на Астрономической» — коллекция квартир, состоящая всего из 25 лотов. В обозримой перспективе он остается редким примером застройки на этом тихом отрезке центра.
Владимир Михайлов, сооснователь и генеральный директор девелоперской компании «Авторы», объясняет:
— Мы на рынке с 2022 года, занимаемся исключительно клубными домами. Вектор компании направлен на то, чтобы создавать особые дома, которые возводятся с истинным вниманием к деталям. Потому что ценность премиального сегмента состоит как раз в деталях. На данный момент в портфеле компании 5 проектов, в ближайшее время вручаются ключи от лаундж-домов «Авторы на Большой» в Адмиралтейской слободе с видами на Волгу и Кремль. В ближайшие два года в планах компании более 5 проектов в разных частях города. Что касается «Авторов на Астрономической», этот наш проект — осознанная ставка на тех, кто ценит неспешный ритм жизни в камерном формате в шаге от Булака. Рядом — Кремль, улица Баумана, Старо-Татарская слобода, набережная озера Кабан, ведущие казанские вузы, ресторанный кластер. При этом на самой Астрономической — тишина, камерность и покой. Клубность проекта обеспечивается не только уникальностью локации. Мы подчеркиваем ее маленьким количеством квартир, тщательностью проработки проекта, премиальными материалами, скрупулезным подходом к деталям, полномасштабным сервисом, который планируем предоставлять жильцам после сдачи дома. Кроме того, клубность будет подчеркнута ценовым сегментом: это не только хорошая инвестиция, но и статусное соседство.
Эстетика закрытого двора и роща с высокими деревьями
В условиях плотной исторической застройки оставить порядка 400 квадратных метров под приватный двор — решение, близкое к градостроительной роскоши. В центре Казани такой объем приватного благоустройства становится отдельной ценностью. Свободной земли здесь практически не осталось, поэтому создать аналогичное пространство в новых проектах будет значительно сложнее и дороже. Автор проекта благоустройства — главный архитектор компании «Авторы» Анастасия Еременко — отказалась от идеи транзитного двора в пользу пространства-сценария. Здесь нет ни одного случайного элемента. Все функционально и подчинено логике медленного досуга.
Двор делится на три смысловые зоны: сад, роща и поляна. Сценарий в саду начинается с лаундж-зоны по контуру дома — это столики с диванами, где можно провести время в тишине и тени и где не покидает ощущение защищенного периметра. В центре сада — дерево бонсай, символ, отсылающий к эстетике творений Хаяо Миядзаки: умиротворенный, изолированный от внешнего шума мир, состоящий из нескольких пространств. Барная стойка здесь же — повторяющийся «фирменный» атрибут в проектах «Авторов».
Зона рощи решена высокорослыми деревьями и альковами. Это создает вертикальный объем и сохраняет приватность даже в общественном пространстве: находясь внизу, человек оказывается в тенистых «комнатах» под открытым небом. Роща перетекает в поляну — пространство активностей. Здесь появляются детская площадка, амфитеатр с вечерней подсветкой, в котором можно проводить небольшие соседские мероприятия.
К проекту привлечен профессиональный дендролог. Озеленение продумано как всесезонное, с использованием вечнозеленых пород, а будущим жителям подробно раскрывают карту посадок, чтобы минимизировать аллергенные риски. Это и есть та «тихая премиальность», когда внимание обращено не на демонстрацию статуса, а на качество повседневного тактильного и визуального опыта.
Многофункциональное лобби с арт-объектами
Дизайн входной группы и мест общего пользования (астро-лобби) разработан екатеринбургским бюро BLOK STUDIO, уже зарекомендовавшим себя работой над другими объектами «Авторов». Монохромная черно-белая гамма задает общий тон, а концепция декора отсылает к идее космической одиссеи. Астрономическая тематика, заложенная в названии улицы, раскрывается в эстетике проекта не через навязчивые артефакты, а через идеи. Никаких прямых цитат — все считывается через ассоциации второго уровня, оставляя пространству право на загадку.
При этом все подчинено строгой функциональности. В лобби-зоне организована удобная безбарьерная среда с пандусами. Есть колясочная, санузел на первом этаже, стойка круглосуточного консьерж-сервиса. Все это отвечает требованиям к базовой инфраструктуре комфорта. Но функциональность здесь упакована в эстетичную оболочку.
Трансформируемый арт-зал с мягкой мебелью и металлическим зеркальным арт-объектом в центре становится смысловым ядром лобби. Это пространство задумано как многофункциональная гостиная для резидентов дома. В зависимости от сценария оно может работать как место для встреч и общения соседей, камерный зал для лекций и презентаций, пространство для частных мероприятий или небольшой кинотеатр для совместных просмотров.
Искусство здесь интегрировано в повседневную жизнь. Компания планирует привлекать художников медиаискусства для наполнения пространства, поэтому в разные сезоны лобби будет менять настроение благодаря цифровым инсталляциям и световым композициям. В предыдущем проекте компании — «Авторы на Петербургской» — искусство было представлено через галерею картин, тогда как на Астрономической девелопер выбрал язык цифрового и современного искусства.
Особое внимание уделено вертикальному пространству движения: лифтам и лестницам.
— Мы не просто устанавливаем качественные лифты, но и думаем о премиальной отделке, общаемся с производителем. Дизайн лифта разработан по специальному заказу. Мы сами выбираем кнопки, выезжаем на завод. В лифтах звучат уникальные звуки. Эти микродетали отличают клубный дом от других и в очередной раз заявляют о его концепции. Чем больше ресурсов ты затрачиваешь на создание объекта, тем ценнее он становится. Здесь не искусство ради искусства — оно функциональное и встроенное в жизненный сценарий, — объясняет Елена Фаттахова, коммерческий директор девелоперской компании «Авторы».
Все это и имеет в виду застройщик, когда оперирует фразой «внимание к каждой детали». Нет ничего малозначимого — важен каждый сантиметр пространства и каждая секунда времени.
Над лестничным пролетом устроен зенитный фонарь, дающий естественное освещение. С потолка спускается арт-инсталляция из светильников, а в небольшом холле у лестницы появятся натуральные вулканические камни. Они пропитаны ароматом дома — композицией из пяти нот, разработанной совместно с локальным архитектором-урбанистом и основателем бренда городских ароматов Вероникой Ямиловой. Это сознательный выбор в пользу казанских парфюмеров, а не столичных имен: культурное наследие формируется здесь и сейчас, через поддержку местного сообщества. Аромат «сшивает» пространство, проникая и в паркинг, чтобы даже въезжающий на автомобиле резидент чувствовал свою принадлежность дому.
Паркинг, к слову, решен в той же концепции космической одиссеи с цветовыми акцентами — 23 машино-места, система видеонаблюдения. Камеры видеонаблюдения расположены в общественных зонах и лифтах, но этажи остаются приватной территорией без наблюдения.
Особые детали высококлассного жилья
Одним из ключевых элементов проекта стал итальянский кирпич ручной формовки. Для современного строительства подобные материалы остаются скорее исключением, чем правилом: они сложнее в производстве, поставках и монтаже, но именно такие решения формируют характер здания на десятилетия вперед.
Фасад клубного дома выполнен из ригельного кирпича, который создает глубокую фактуру и живую игру света в течение дня. Со временем такие материалы не теряют выразительности, а приобретают благородство, благодаря которому многие европейские здания сохраняют архитектурную ценность спустя десятилетия после строительства.
В фасад интегрирована архитектурная мозаика в виде дерева. Этот элемент задуман как продолжение концепции двора-сада и визуально связывает архитектуру дома с природным окружением. Даже там, где невозможно разместить высокорослое озеленение, фасад поддерживает ощущение живой среды и связи с природой.
Внутри квартир качество среды строится уже на уровне инженерных решений. Стеклопакеты LartaPro с химическим просветлением установлены в профилях компании Schüco — одного из самых авторитетных производителей архитектурного остекления. Такое сочетание обеспечивает высокий уровень шумоизоляции, естественную цветопередачу без характерного зеленоватого оттенка и дополнительную приватность для квартир нижних этажей.
Террасы оборудованы системой водоотведения, а базовая система «умного дома» предусматривает защиту от протечек и возможность дальнейшего расширения функционала под индивидуальные сценарии жизни владельца.
Коллекция квартир
Двери квартир облицованы массивным вулканическим камнем: это не только эстетика природной фактуры, но и дополнительный вес, работающий на звукоизоляцию и безопасность. Замки — «умные», от ведущих мировых производителей, с возможностью бесключевого доступа.
25 квартир — это клубная плотность. На этаже располагается не более десяти лотов, разделенных на две секции с отдельными входами: фактически резиденты соседствуют в формате «дома в доме». В доме:
- 6 студий площадью 31,5 кв. м,
- 9 односпальных квартир от 40 до 47 кв. м,
- 9 двухспальных квартир от 69 до 90 кв. м, семь из них — с террасами, выходящими на Булак.
Венчает коллекцию трехспальный вариант на 117 квадратных метров в мансардной секции с высотой потолка до четырех метров. Это практически пентхаус с собственной террасой, окнами в три стороны. Виды отсюда — на Булак и во двор-сад.
Для тех, кому требуется большая площадь, «Авторы» предусмотрели возможность объединения квартир на уровне строительной готовности. Поэтому-то топ-менеджеры компании и называют покупателей квартир соавторами своего проекта. Поскольку объект сдается в черновой отделке без внутренних стен (кирпичом выкладываются только внешние контуры), перепланировка и объединение лотов в рамках строительных норм становятся значительно проще.
Что такое крафтовый девелопмент
Философия застройщика строится вокруг понятия «крафтового девелопмента». При масштабировании бизнеса «Авторы» настаивают на штучности каждого дома. Здесь нет типового проектирования: архитектурные бюро каждый раз ищут способ вписать объем в контекст. На Астрономической это проявилось в трехэтажной секции с мансардной крышей — прямой отсылке к деревянной архитектуре, исторически характерной для этого района. Монолитный каркас заполняется кирпичом и блоками «Поротерм», система вентилируемых фасадов с утолщенной теплоизоляцией отвечает современным требованиям без компромиссов по микроклимату. Но главное — это авторский надзор. Команда архитекторов выезжает на объект еженедельно; на финише KPI — фотосравнение с рендерами, и любое отклонение подлежит исправлению.
«Авторы» намеренно не педалируют слово «премиум», хотя проект номинирован на всероссийскую премию Urban Awards 2026 в номинации «Лучший клубный дом». Их коммуникация выстроена вокруг демонстрации «деталей для сегмента» — будь то инженерные решения, аромат дома, фактура тактильного камня или особые кнопки в высококлассных лифтах. Это роскошь, которая не кричит, а говорит вполголоса с теми, кто готов слушать. И, судя по динамике продаж, слушателей становится все больше.
О тонкости смыслов: квартира не как наследство, а как наследие
Объект находится в стадии активного строительства: степень готовности — порядка 70%, сдача запланирована на второй квартал 2027 года. Уже установлены оконные профили, выкладываются ригельным кирпичом ручной формовки фасадные элементы. 8 из 25 лотов уже проданы. Ряд покупателей рассматривают объединение нескольких квартир на одном этаже. Особенный интерес проявляется в сторону одно— и двуспальных квартир: люди хотят купить их для собственного проживания. Впрочем, есть покупатели и на компактные форматы.
Некоторые покупатели прямо признаются: они пока не определились с конечной целью покупки. Они рассматривают «Авторы на Астрономической» как способ парковки денег в момент, когда рынок премиальной недвижимости переживает стагнацию цен. При этом себестоимость строительных работ и земля под объекты такого уровня продолжают дорожать. Есть мнение, что лимитированное предложение в такой локации создает задел для будущей доходности, а сам актив воспринимается многими еще и как наследие, которое останется будущим поколениям семьи.
— Мы хотим, чтобы наши решения были не ситуативными, а актуальными на долгие десятилетия. Для нас это особенно важно, потому что хочется оставить что-то и городу. Конечно, мы строим, в первую очередь, для своих клиентов (и соавторов наших проектов), но и городу хотим оставить объект визуального наследия, — объясняет Владимир Михайлов.
После ввода в эксплуатацию обслуживание возьмет на себя собственная сервисная компания, что позволяет контролировать качество среды на том же уровне, на каком она задумана. Для резидентов это означает сохранение клубной атмосферы, чистоту концепции и непрерывность того самого ощущения «тихого центра» и молчаливой роскоши.
Стоимость студии в клубном доме «Авторы на Астрономической» стартует от 19 миллионов рублей, трехспальная квартира стоит 79 миллионов. За этими цифрами стоит не только метраж, но и философия продукта: цена отражает не площадь в чистом виде, а сумму инженерных и архитектурных решений, ручной характер работы.
Доступны программы выгодной ипотеки и рассрочки от застройщика. Если клиент приобретает квартиру с полной оплатой, то он получает особую выгоду — до 10% от стоимости квартиры*. В клубном доме есть и 5 коммерческих помещений площадью от 69 до 250 квадратных метров. Они тоже продаются, есть возможность покупки по коммерческой ипотеке без первоначального взноса (партнер — ООО КБЭР «БАНК КАЗАНИ»).
* Срок действия предложения — до 31.07.2026. Подробности можно узнать в отделе продаж по номеру телефона: 78432103251 или на сайте клубного дома.
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Застройщик: ООО «СЗ АВТОРСКИЙ ДОМ №1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф
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