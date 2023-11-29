На фоне отравлений учеников в Казани и Кировской области Вячеслав Володин поручил проверить школьное питание

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

После отравлений учеников в школах Казани и Кировской области председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить качество питания учащихся младших классов. Соответствующий запрос в Роспотребнадзор должны направить комитеты по охране здоровья и по контролю.

Тему отравлений в школах подняли на пленарном заседании в Госдуме. О жалобах родителей на качество еды обратил внимание член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев.

— Один из острых вопросов, который задается не только в Дагестане, но и во многих других регионах, — это качество детского питания в школах, — передает его слова сайт Госдумы.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Сегодня в одной из школ села Калинино Малмыжского района в Кировской области нескольких учеников госпитализировали с признаками пищевого отравления. Как сообщили местные следователи, по факту инцидента проводится проверка.

На прошлой неделе в больницу доставили трех учеников казанской гимназии №28. Все они отравились в школьной столовой. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе Следственного управления СКР по Татарстану Валерию Липскому доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Накануне в республиканском Роспотребнадзоре рассказали, что причиной отравления стал золотистый стафилококк, который нашли в готовых вторых блюдах — отварном рисе и макаронах. Источником загрязнения стал сотрудник столовой, у которого нашли эту бактерию. Его отстранили от работы.



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Айрат Назипов