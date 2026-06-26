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Медиагруппу «Автономное Действие»* и проект «Эхо»* в России признали иноагентами

17:25, 26.06.2026

Также иноагентами Минюст признал общественное движение «Крымская солидарность»* и Елену Коневу*

Медиагруппу «Автономное Действие»* и проект «Эхо»* в России признали иноагентами
Фото: Дарья Пинегина

Минюст России пополнил реестр иноагентов — в него вошли медиагруппа «Автономное Действие»* и проект «Эхо»*. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также иноагентами Минюст признал общественное движение «Крымская солидарность»* и Елену Коневу*.

В то же время ведомство исключило из реестра общество с ограниченной ответственностью «Иновещание» в связи с ликвидацией.

В начале июня Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Михаила Маглова*, экс-сопредседателя движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислава Андрейчука*, журналиста Виталия Солдатских* и режиссера Татьяну Фролову*.

Галия Гарифуллина
Справка

*признан Минюстом России иностранным агентом

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