Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов
О его смерти сообщила Единая лига ВТБ, в которой он был почетным президентом
Ушел из жизни бывший министр обороны России и спецпредставитель президента Сергей Иванов, почетный президент Единой Лиги ВТБ. Ему было 73 года.
В Единой Лиге ВТБ выразили глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам. Отмечается, что он стоял у истоков создания турнира и внес ключевой вклад в его становление и развитие.
— Благодаря его инициативе, поддержке и вниманию к баскетболу Лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединившим ведущие клубы и давшим новый импульс развитию игры, — сказано в сообщении Лиги.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».