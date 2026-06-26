Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов

О его смерти сообщила Единая лига ВТБ, в которой он был почетным президентом

Ушел из жизни бывший министр обороны России и спецпредставитель президента Сергей Иванов, почетный президент Единой Лиги ВТБ. Ему было 73 года.

В Единой Лиге ВТБ выразили глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам. Отмечается, что он стоял у истоков создания турнира и внес ключевой вклад в его становление и развитие.

— Благодаря его инициативе, поддержке и вниманию к баскетболу Лига стала одним из ключевых проектов российского спорта, объединившим ведущие клубы и давшим новый импульс развитию игры, — сказано в сообщении Лиги.

Наталья Жирнова