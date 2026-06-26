Самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина
На месте находятся экстренные службы
Самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина. Обломки упали около восточного входа в башню CITIC Tower («Чайна-Цзунь»), сообщает CNN.
По предварительным данным, потерпевший крушение самолет Sunward SA60L Aurora эксплуатировался компанией Shuangyue General Aviation Beijing. На месте находятся экстренные службы.
Небоскреб «Чайна‑Цзунь» — одно из десяти самых высоких зданий в мире. Его высота достигает 528 м.
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