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Самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина

16:25, 26.06.2026

На месте находятся экстренные службы

Самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина
Фото: скриншот видео РБК

Самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина. Обломки упали около восточного входа в башню CITIC Tower («Чайна-Цзунь»), сообщает CNN.

По предварительным данным, потерпевший крушение самолет Sunward SA60L Aurora эксплуатировался компанией Shuangyue General Aviation Beijing. На месте находятся экстренные службы.

Небоскреб «Чайна‑Цзунь» — одно из десяти самых высоких зданий в мире. Его высота достигает 528 м.

Галия Гарифуллина

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