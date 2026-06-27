МВД могут передать контроль над профессиями для трудоустройства мигрантов

Совет Госдумы рассмотрит этот вопрос в ближайшее время

Фото: Реальное время

Совет Думы рассмотрит вопрос о передаче МВД полномочий Минтруда по утверждению перечней профессий, по которым мигранты могут трудоустроиться вне квоты на выдачу разрешений на работу.

Список включает 192 специальности, в том числе 38 должностей врачей и 46 — среднего медицинского персонала.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Рассчитываем, что МВД наведет порядок и пересмотрит специальности, по которым трудоустраиваются мигранты, подчеркиваю, вне квоты на выдачу им разрешений на работу, — сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в «Макс».

Он привел данные Генпрокуратуры, согласно которым в 2025 году в 27 регионах пресечены нарушения при проведении аккредитации медицинских специалистов с образованием, полученным за рубежом. Еще в 17 регионах они были трудоустроены без обязательного подтверждения необходимой квалификации.

Напомним, Татарстан сохранил за собой пятое место среди российских регионов по количеству привлеченных иностранных трудовых мигрантов. Доля региона составила 2,4% от общего числа иностранных работников в стране. Ранее эта доля составляла 2,2%.

Денис Петров