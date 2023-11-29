«Сегодня мы прощаемся с огромной театральной планетой»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

29 ноября в Казани простились с заслуженной артисткой России, народной артисткой Татарстана, лауреатом Государственной премии РТ Наилей Гараевой. Провожали актрису в последний путь и близкие, и представители власти, и сотрудники казанских театров, и преданные зрители.

Осиротевший театр

Татарский государственный академический театр имени Г. Камала осиротел без Наили Гараевой, сказал заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов. Ведь за свой 60-летний творческий путь она стала для труппы членом семьи. Посвятив более полувека театру, актриса достигла удивительного мастерства: в ее репертуаре насчитывалось более 100 разноплановых ролей. Ахметов вспомнил, как начинался творческий путь Наили Гараевой:

— В спектакле «Беренче мэхэббэт» («Первая любовь») в образе Рахили, будучи еще студенткой, она смогла завоевать сердца зрителей. Тогда татарская молодежь, в особенности девушки, были сильно впечатлены. Даже поговаривают, что стали делать прическу как у Наили и старались подражать ей.

Заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов отдал должное Гараевой не только как актрисе, но и как педагогу. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Он отдал должное Гараевой не только как актрисе, но и как педагогу.

— Потом в 80-е, когда количество ролей значительно сократилось, такие моменты случаются в жизни каждого артиста, Наиля апа не растерялась и ушла в преподавание. По сей день ее ученики успешно выступают на сцене татарских театров, — сказал он.



«Сцена и дает, и забирает силы»

Народная артистка РТ, актриса театра имени Г. Камала Луара Шакирзянова рассказала, что татарским детям с юных лет был знаком голос Наили Гараевой благодаря аудиоспектаклям. Творчество артистки восхищало их, вдохновляло и пробуждало любовь к театру. Это оставалось неизменным до последних дней актрисы.

— 17 октября она должна была играть в спектакле. В тот день Наиля апа плохо себя чувствовала. «Как она будет играть главную роль, два часа не сходя со сцены», — думала я. Вечером я вошла в зал. Спектакль начался, и там я увидела совершенно другую Наилю апу. Поразилась тому, как артист умеет меняться, — рассказала Шакирзянова.

Народная артистка РТ Луара Шакирзянова рассказала, что татарским детям с юных лет был знаком голос Наили Гараевой. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В диалоге, состоявшемся после того выступления, Наиля Гараева сказала, что сцена придает сил. «Да, сцена дает силы, но, наверное, и забирает их. Это был последний вечер, когда играла Наиля апа», — сказала Шакирзянова.

Как и Марат Ахметов, она отметила, что Наиля Гараева стала для актеров труппы близким человеком: «Среди молодых она превращалась в заботливую бабушку. Внимательная, мягкая, щедрая была. Потеря Наили апы так же тяжела, как и смерть родственника».

— Уход Наили Хакимовны для нас большая потеря. Мы, молодые актеры, брали с нее пример, изучали ее игру, — сказала актриса театра имени Г. Камала Райхан Габдуллина.

Советы Наили Гараевой помогли когда-то начинающей актрисе, а сейчас заслуженной артистке РТ, сотруднице Казанского Татарского государственного театра юного зрителя имени Г. Кариева Рамзие Закирзяновой:

— Наиля апа для всех студентов была мамочкой. Она всех нас любила, в любое время мы могли и домой к ней прийти. Подсказывала, говорила, как себя нужно вести, как себя подать.

«Она была готова согреть весь род человеческий»

Наиля Гараева успела внести вклад также в деятельность Казанского академического русского Большого драматического театра имени В.И.Качалова. Народный артист России и Татарстана, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая Геннадий Прытков на прощании выразил соболезнования от лица всего театра и его руководителя Александра Славутского.

— Сегодня мы прощаемся с Наилей Гараевой. Сегодня мы прощаемся с огромной театральной планетой. В чем разница между планетами? Между теми, что смотрят на нас ночами, и планетой по имени Наиля? Те планеты, которые смотрят ночами, холодные, нет тепла от них. А от планеты Наиля такое тепло, что, кажется, она была готова согреть весь род человеческий, — сказал Прытков.

— За это ее умение делать нас всех счастливыми хотелось бы поклониться ей и поблагодарить за то, что она была с нами на этой земле, — сказал народный артист России и Татарстана, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая Геннадий Прытков. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Он отметил, что творческий путь актрисы начался с актерской студии при театре имени В. Качалова. Став одной из самых ярких звезд труппы театра Камала, Наиля Гараева, несмотря на занятость, посещала почти все премьеры своей alma mater и неизменно поддерживала актеров, с которыми когда-то училась.

— За это ее умение делать нас всех счастливыми хотелось бы поклониться ей и поблагодарить за то, что она была с нами на этой земле, — добавил Прытков.

1 / 32 realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Галия Гарифуллина