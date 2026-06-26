Победители чемпионата России по вольной борьбе в Казани получат по 500 тыс. рублей

Турнир среди женщин стартовал в столице Татарстана в пятницу

Фото: Реальное время

Победители чемпионата России по вольной борьбе в 2026 году получат по 500 тысяч рублей. Турнир среди женщин стартовал в пятницу в столице Татарстана.

Общая сумма призовых для победителей чемпионата России по вольной борьбе среди мужчин и женщин составит 15 млн рублей, сообщает корреспондент «Реального времени». Первыми по 500 тыс. рублей получат чемпионы страны 2026 года по итогам женских соревнований в Казани.

Реальное время / realnoevremya.ru

Чемпионаты России станут отборочными турнирами для попадания в сборную для участия на чемпионате мира по вольной борьбе, который пройдет осенью в Казахстане.

Женский турнир в Казани проходит два дня — 26 и 27 июня. В пятницу прошли предварительные схватки и полуфиналы. В субботу соревнования начнутся в 11:00 мск, спортсменки определят победителей чемпионата России — 2026.

Напомним, в конце мая российские борцы получили право выступать на международных соревнованиях по борьбе без каких-либо ограничений во всех возрастных категориях.



Зульфат Шафигуллин