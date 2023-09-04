Итоги дня: российско-турецкие переговоры, обновление генплана Казани, Шойгу об учениях с КНДР
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 4 сентября:
- В Сочи прошли переговоры президентов России и Турции — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, по итогам встречи не планировалось подписывать какие-либо документы. Сообщается, что Россия продвинулась в переговорах по созданию газового хаба в Турции. Также Путин заявил, что Россия будет готова реанимировать зерновую сделку сразу после того, как будут выполнены все зафиксированные договоренности. Эрдоган выразил мнение, что способствовать возобновлению сделки может новый пакет предложений.
- Министр обороны России Сергей Шойгу допустил возможность проведения учений с КНДР. По его словам, совместные военные учения «вероятны», так как обе страны являются соседями. Шойгу также заявил, что в этом году учения «Запад» проводиться не будут.
- Татарстан планирует расширить присутствие ведущих региональных компаний на рынке Таджикистана, чтобы укреплять экономические связи республики с Россией, заявил раис Татарстана Рустам Минниханов на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.
- До конца года специалисты ГУП «Татинвестгражданпроект» проведут инструментальное обследование здания Центра семьи «Казан», а также обмер здания второй категории сложности. Работы обойдутся примерно в миллион рублей.
- Фонтаны в Казани будут работать до конца сентября, их консервацию должны завершить до конца октября. Однако в мэрии города уточнили, что если ночью температура упадет ниже нуля, работа фонтанов может быт прекращена раньше.
- В столице Татарстана проложат две новые дороги, чтобы решить проблему с пробками в микрорайоне Горки-3 в направлении «Солнечного города». На магистрали появятся два новых съезда, ради которых пожертвуют частью леса на Дубравной. Подробнее о деталях проекта и его исполнителе — в нашем материале.
- Владимир Путин подписал указ о повышении предельного возраста предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для IT-специалистов до 30 лет. Новые правила начнут действовать с 1 января 2024 года.
- Также ИТ-специалистам уже с 9 сентября этого года российские банки начнут выдавать льготную ипотеку по новым условиям. Так, граждане, в возрасте до 35 лет, смогут оформить льготную ипотеку без учета требований к уровню минимальной зарплаты. Помимо этого, Владимир Путин дал поручение расширить программу промышленной ипотеки.
- Телеканал ТНВ и кинокомпания «Ватан 21 век» закончили съемки нового сериала под рабочим названием «Юллар чатында» («На перекрестке дорог»). Премьера запланирована на конец ноября. В каких условиях проходили съемки на действующей заправке, как реагировали на камеры ее посетили и какие новые телевизионные проекты уже в работе — в материале «Реального времени».
- Первую очередь развития Казани, согласно обновленному генеральному плану, растянули на пять лет — с 2025 до 2030 года. При этом продление этапов никак не повлияет на очередность выполнения работ. Обновленный документ, представленный на общественные обсуждения, содержит целый ряд проектов, которые планируется реализовывать вплоть до 2040 года. Например, в Казани должны появиться 9 новых станций метро.
- За 8 месяцев 2023 года судебные приставы в Татарстане выдворили 946 иностранных граждан, которых суд признал нарушающими условия пребывания на территории России. Иностранцы отправились домой на Кубу, в Афганистан, Таджикистан, Узбекистан, Армению, Турцию и другие страны.
- Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин запустили производство новой модели автомобиля «Москвич». Модельный ряд расширился седаном «Москвич 6», который будет доступен в трех комплектациях и пяти цветах.
- Татарстан в начале недели находится под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем на территории региона установилась теплая сухая погода с максимальными температурами +20... +25°. Так, 5 и 6 сентября сохранится теплая погода с максимальной температурой +20... +25°, однако ночью ожидается от +9 до +14°.
- В Татарстане повысят стоимость горячего питания в школах с 1 января 2024 года. На 2023 года средняя стоимость горячего питания на одного учащегося младшей школы определена в размере 58,94 рубля. Согласно документу, с 2024 года она составит 66,76 рубля вместо планируемых ранее 61,3 рубля. В 2025 году норматив установят на уровне 69,43 рубля вместо 63,75 рубля. В 2026 году сумма вырастет снова — уже до 72,21 рубля.
- В Казани построят дополнительный корпус для МБОУ «Гимназия №19», на эти цели выделят 368,7 млн рублей. Работы необходимо выполнить с даты заключения контракта до 1 декабря 2023 года.
- В Госсовет Татарстана внесен законопроект, утверждающий изменения в Бюджетном кодексе республики. Так, со следующего года одним из источников формирования Дорожного фонда региона может стать доход местного бюджета от штрафов за нарушение правил движения крупногабаритного транспорта.
- В Казани 80% кружков в муниципальных учреждениях культуры являются бесплатными. Однако существуют и платные занятия в ДК, но они не нацелены на извлечение прибыли, заявили в Управлении культуры. Они необходимы для расширения спектра кружков и покрытия части расходов на их деятельность.
- В Казани объем рынка наружной рекламы за 5 лет вырос на 35%, или до 900 млн рублей. Ежедневно в столице Татарстана от бумажной рекламы очищают около 200 опор уличного освещения, однако проблема незаконной расклейки объявлений по-прежнему остается острой.
- Экс-вокалист группы Smash Mouth Стивен Харвелл, который исполнял популярные песни для мультфильма «Шрек», скончался на 57-м году жизни. В последние дни музыкант находился в больнице. Уточняется, что причиной его смерти могла стать печеночная недостаточность.
- При продаже российского бизнеса McDonald’s рассчитывал вернуться в Россию, если изменятся обстоятельства, сообщил владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» Александр Говор. Он также указал, что дал представителям американской компании обещание — за ним останется контрольный пакет в российской сети.
- В четвертом квартале 2023 года на трассе М-12 планируется открыть сквозной проезд от пересечения с федеральными автодорогами А-151 Чебоксары — Цивильск — Ульяновск и Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. Участок соединит пять районов с общим населением более 100 тысяч человек, а также поможет разгрузить автодорогу М-7.
- Для катающихся на электросамокатах предложили ввести государственные номера и ответственность по Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) и Уголовному кодексу (УК) РФ. Вместе с ростом продаж средств индивидуальной мобильности (СИМ), растет и количество ДТП: за первое полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года число аварий выросло на 181,9%, число пострадавших — на 183,2%.
Ключевые события 558-го дня специальной военной операции на Украине:
- Президент России Владимир Путин назвал контрнаступление Украины провалом. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и до сих готова обсудить мирное решение конфликта.
- Говоря о проведении спецоперации, в Минобороны России заявили, что ночью самолетами морской авиации Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожено 4 быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами военнослужащих сил специальных операций ВСУ.
- Кроме того, беспилотными летательными аппаратами нанесен удар по судостроительному предприятию Украины, на котором осуществлялась сборка безэкипажных катеров из импортированных комплектующих.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, используя удары авиации, огонь артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Артемовск и Северное Донецкой Народной Республики.
- На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем вели активные действия по улучшению тактического положения в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области, а также отразили контратаку штурмового отряда 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
- На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии отражены четыре контратаки штурмовых групп 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ севернее населенного пункта Свердловка Луганской Народной Республики.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 63-й, 67-й механизированных бригад и 12-й бригады специального назначения ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики, Червоная Диброва Луганской Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.
- На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток», ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Урожайное Донецкой Народной Республики.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 126-ти районах.
- Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 24 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Волчеяровка, Шипиловка Луганской Народной Республики, Берестовое, Водяное, Спорное Донецкой Народной Республики, Скелеватое, Пшеничное, Очеретоватое Запорожской области и Пролетарка Херсонской области.
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Илина ХакимоваОбществоВласть
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