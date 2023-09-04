«Люди специально приходили, и мы их показывали»: ТНВ завершил съемки ситкома на АЗС

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Телеканал ТНВ и кинокомпания «Ватан 21 век» закончили съемки нового сериала под рабочим названием «Юллар чатында» («На перекрестке дорог»). На экраны ситком выйдет под названием «Җиде юллар чатында» («На перекрестке семи дорог»). Премьера запланирована на конец ноября. В каких условиях проходили съемки на действующей заправке, как реагировали на камеры ее посетили и какие новые телевизионные проекты уже в работе — в материале «Реального времени».



«Люди уже устали от покупного, переводного контента»

Радость по поводу окончания съемок сегодня выразил первый заместитель генерального директора АО ТРК «Новый век» Ильшат Сафиуллин:

— Мы завершили самый большой, самый сложный, затратный и по времени, и по финансам этап в производстве нашего сериала — съемочный период. Сейчас уходим на монтаж.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Продолжение ситкома «Җиде юллар чатында» не планируется. ТНВ ежегодно снимает односезонные сериалы из 20—30 серий. В этом году зрителей ждет 20-серийный. Сафиуллин подчеркнул, что сериалы собственного производства востребованы у местного зрителя:



— Это очень большая радость, что мы сегодня имеем такую возможность — снять новый сериал и представить его на суд нашего зрителя, как мы ежегодно это делаем. Медиаисследования по предпочтениям нашей республиканской телевизионной аудитории проводятся ежемесячно, и по ним мы видим, что сериалы нашего местного производства очень востребованы и пользуются большой популярностью среди наших телезрителей. Люди уже устали от покупного, переводного контента. Ментально близкая продукция на сегодняшний день работает.

Съемки 20-ти серийного проекта осуществляются при поддержке Комиссии при Раисе Республики Татарстан по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в Республике Татарстан и благотворительного фонда «Татнефть».

— Мы три месяца работали, к нам не было никаких нареканий, никаких остановок. Это действующий объект — АЗС, но тем не менее мы хорошо и вольготно себя здесь чувствовали, — отметила съемочная группа.

«Наша давняя мечта — это снимать не один сериал в год, а больше»

Как рассказал сценарист, автор диалогов Альберт Шакиров рабочее название сериала «Юллар чатында» («На перекрестке дорог») немного изменили на «Җиде юллар чатында» («На перекрестке семи дорог») по двум причинам. С одной стороны, это связано с тем, что съемки проходили на АЗС «Татнефть», расположенной на трассе М-7. С другой — площадка, на которой все лето велась работа над сериалом, расположена как бы на перекрестке семи дорог: уехать с нее можно в направлении разных районов Татарстана.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Несмотря на то, что съемки только завершились, команда уже строит планы на будущее, рассказал сценарист:

— Наша давняя мечта — это снимать не один сериал в год, а больше, и создавать полнометражные художественные фильмы. Возможности для этого есть.



Он подчеркнул, что профессионализм творческой группы вырос по сравнению с предыдущими съемками:

— Этот сериал не первый, и его съемки организованы на более высоком уровне. Наша команда работает слаженно, ее основная часть не меняется. Радует, что это люди, выросшие у нас: режиссеры, администраторы. Артисты собираются вовремя, в сценарий оперативно вносятся поправки. И нет лишнего выхода из графика — для меня это очень важно, и для людей искусства тоже. Это эффективный показатель нашей работы.



Шакиров отметил, что при создании ленты учитывали пожелания зрителей. Например, люди просили, чтобы пропуск серии не мешал пониманию дальнейшего хода сюжета. По этой причине был выбран формат, приближенный к ситкому: каждая серия — это отдельная законченная история.



Как добавил Ильшат Сафиуллин, работа над новым сериалом уже идет. О чем он будет, команда пока не сообщает:

— На самом деле мы уже начинаем работу над сериалом 2024 года. Сейчас руководство компании рассматривает различные синопсисы, в ближайшее время определимся, потом перейдем к работе над сценарием. Только потом будет понятно, что получится.

«Может быть, сделаем фильм о фильме»

Главный режиссер кинокомпании «Ватан 21 век» Алмаз Акберов поделился: перед началом съемок команда переживала о том, какой будет реакция посетителей на камеры. Опасения оказались напрасными:

— Заправка у нас теплая и позитивная. Мы больше всего боялись агрессии: «Меня не снимайте, меня не показывайте». Здесь же было наоборот: люди специально приходили. Гримеры помогали причесываться, подкраситься — и мы их, конечно, показывали: не как основных героев, а как эпизодических.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Особое любопытство проявляло младшее поколение, отметил он:

— Съемочный процесс был больше интересен молодежи: как строится свет, как строится камера. Это же такое небольшое шаманство, всегда интересно со стороны наблюдать. Много было людей, которые наблюдали, задавали вопросы, тем более актеры играли эмоционально.

Персонал заправки не выражал недовольство суматохой из-за съемочного процесса, наоборот, активно в нее включался:

— Работники шли навстречу, участвовали в наших съемках, играли сами себя. Повара очень помогали, потому что все равно по ходу нужен какой-то реквизит: треугольники, выпечка, соки.

В результате материала получилось даже больше, чем нужно:

— Самое сложное — что мы отсняли больше, чем планировали. У нас предполагаются серии по 26 минут, это связано с шагом телеканала, а сейчас серии получаются по 32-33 минуты. Жалко, приходится что-то вырезать. Будем думать, может быть, сделаем фильм о фильме.

Галия Гарифуллина