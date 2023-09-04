В Татарстане с середины недели ожидается похолодание и дожди

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Татарстан в начале недели находится под влиянием поля повышенного атмосферного давления, в связи с чем на территории региона установилась теплая сухая погода с максимальными температурами +20... +25°, сообщили в Гидрометцентре республики.



В ближайшие двое суток, 5 и 6 сентября, в Татарстане сохранится теплая погода с максимальной температурой +20... +25°. Ночью ожидается от +9 до +14°. Однако характер погоды будет меняться из-за близости атмосферных фронтов. Местами ожидаются кратковременные дожди с грозами, возможны усиления ветра до 16 м/с. Ночью 5 сентября местами в восточных районах также ожидается туман.

Уже с середины недели, 7 сентября, через республику пройдет холодный атмосферный фронт с дождем. Ночью ожидаются температуры от +9... +14°, днем они не превысят +14... +19°.

По предварительному прогнозу, в пятницу, 8 сентября, погоду в регионе сформирует тыловая часть циклона с северным порывистым ветром. Местами ожидаются дожди, температуры понизятся до +4... +9° ночью и +12... +17° днем.

В субботу, 9 сентября, ожидается дождь. Днем температура воздуха составит до +16... +21°.

realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Ранее Гидрометцентр прогнозировал потепление до +25 градусов в начале сентября. Напомним, похолодание в Татарстане началось с 20 августа. До этого в республике держалась жара — температуры превышали +30 градусов.



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Маргарита Головатенко