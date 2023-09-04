За пять лет объем рынка наружной рекламы Казани вырос на 35%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани объем рынка наружной рекламы за 5 лет вырос на 35%, или до 900 млн рублей. Об этом сегодня рассказали на «деловом понедельнике» в мэрии города.

По словам мэра Казани Ильсура Метшина, на сегодняшний день «рекламный рынок чувствует себя неплохо и применяет новые форматы». В свою очередь, начальник управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов доложил, что динамику рынка связывают с активным развитием города: за 5 лет число жителей города выросло на 63 тысячи — до 1,3 млн человек.

— Это увеличивает инвестиционную привлекательность города, — сказал Багаутдинов.

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Максим Кокунин