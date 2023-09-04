Владимир Путин: Россия реанимирует зерновую сделку после выполнения ее условий

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Россия будет готова реанимировать зерновую сделку сразу после того, как будут выполнены все зафиксированные договоренности, заявил президент страны Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.



— Мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку — я сегодня еще раз об этом сказал господину президенту — и сделаем это сразу же, как только будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской агропродукции, — приводит его слова RT.

Он отметил, что неисполнением договоренностей Россию «вынудили выйти из зерновой сделки». Эрдоган выразил мнение, что способствовать возобновлению сделки может новый пакет предложений.

Переговоры Путина и Эрдогана прошли сегодня в Сочи. По итогам встречи не планируется подписывать какие-либо документы, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, переговоры лидеров двух стран прошли очень конструктивно.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко