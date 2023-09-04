Российские самолеты уничтожили в Черном море четыре катера с десантом ВСУ

В Минобороны России сообщили, что самолеты морской авиации Черноморского флота уничтожили четыре военных катера производства США с украинскими десантниками в Черном море, которые следовали в направлении Крыма.

— ...были уничтожены 4 быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении мыса Тарханкут Крымского побережья, — сказано в сообщении.

Также в ведомстве рассказали, что около 01.00 мск была пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа:

— Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты были уничтожены в воздухе над акваторией Черного моря вблизи Крымского полуострова и над территорией Курской области, — уточнили в Минобороны.

Вчера беспилотными летательными аппаратами был нанесен удар по хранилищам топлива, используемого для снабжения военной техники ВСУ, в порту Рени Одесской области, сообщили в Минобороны России.



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Илина Хакимова