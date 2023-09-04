Первую очередь развития Казани по обновленному генплану продлили до 2030 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Первую очередь развития Казани, согласно обновленному генеральному плану, растянули на пять лет — с 2025 до 2030 года. При этом, как рассказали «Реальному времени» в мэрии города, продление этапов никак не повлияет на очередность выполнения работ. Обновленный документ, представленный на общественные обсуждения еще на прошлой неделе, содержит целый ряд проектов, которые планируется реализовывать вплоть до 2040 года.

— Внося изменения в генеральный план Казани, предварительно была проведена актуализация и инвентаризация мероприятий. Учитывая это, а также что утверждение изменений генплана запланировано на конец 2023 года, целесообразно определить первую очередь развития до 2030 года. Отметим, что продление этапов никак не влияет на очередность выполнения или актуальность. Срок действия генплана по-прежнему оставлен до 2040 года, — сообщили «Реальному времени» в мэрии Казани.

Согласно обновленному генеральному плану, на территории столицы Татарстана до конца его реализации будут возведены и сданы в эксплуатацию следующие объекты:

43 объекта здравоохранения, шесть круглосуточных стационаров и 10 поликлиник;

13 точек нового жилищного строительства;

17 транспортно-пересадочных узлов;

356 километров улиц и дорог, а также 57 развязок;

школы на 274 тысячи мест, детские сады на 128 тысяч воспитанников, учреждения допобразования на 12 тысяч учащихся;

11 новых набережных, 600 скверов и сеть бульваров, что увеличит площадь городского озеленения на 40%, или до 12 тысяч гектаров.

Кроме того, в городе также появится ряд новых станций метро:

«Поселок Плодопитомник»;

«Поселок Салмачи»;

«Поселок Куюки»;

«Деревня Универсиады»;

«РКБ»;

«Лесной городок»;

«Новая Портовая»;

«Ривьера»;

«Амирхана — Ямашева».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в январе прошлого года власти столицы Татарстана постановили создать комиссию по подготовке проекта изменений в генеральный план городского округа Казани. Контроль за исполнением возложен на руководителя исполкома Рустема Гафарова.

Уже в июне 2022-го на подготовку проекта внесения изменений в генеральный план Казани выделяли 8,5 миллиона рублей. Заказчиком работ выступало Управление архитектуры и градостроительства исполкома. Подрядчику было необходимо разработать проект и его концепцию, а также провести общественные обсуждения по нему — те, что идут в настоящий момент. После выполнения этих этапов он должен будет скорректировать проект и согласовать его в ФГИС ТП.

К декабрю 2023 года в состав города включили часть территории Высокогорского района — «Научный городок», отодвинув границу Казани на северо-восток более чем на 2 километра. О том, с какой целью «раздвигаются» границы и как будет развиваться застройка в восточной части города, — в материале «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Максим Кокунин