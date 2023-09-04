«Это провал»: Владимир Путин оценил контрнаступление ВСУ

Президент России назвал контрнаступление Украины провалом. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

— Это не пробуксовка, это провал. Для меня это выглядит так. Надеюсь, что дальше так и будет, — сказал российский лидер.

Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров и до сих готова обсудить мирное решение конфликта.



realnoevremya.ru (архив)

В июле президент России Владимир Путин заявил о провале контрнаступления Киева. Госсекретарь США Энтони Блинкен признавал, что контрнаступление идет тяжело.



В августе сообщалось, что потери ВСУ с начала наступления в течение июня-июля составили более 43 тысяч военнослужащих. В данных не учтены эвакуированные в госпитали Украины и за рубеж раненые и иностранные наемники и военнослужащие, ликвидированные в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.

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Айрат Назипов