Путин: «Я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции»

Россия продвинулась в переговорах по созданию газового хаба в Турции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

— Я надеюсь, в ближайшее время завершим переговоры по созданию газового хаба в Турции для того, чтобы сделать ситуацию в энергетике более стабильной и сбалансированной. Мне кажется, это пойдет на пользу, — цитирует российского лидера «Интерфакс».

В ответ Эрдоган сообщил, что создание газового хаба во Фракийском регионе «обогатит наши отношения».

В конце мая президент Турции Тайип Эрдоган пообещал реализовывать проект газового хаба, предложенный ранее российским лидером Владимиром Путиным.

В начале февраля этого года глава Минэнерго Турции Фатих Донмез заявил, что работы по созданию на турецкой территории международного газового хаба вступили в завершающую стадию. Первую торговую операцию на его площадке планируется провести в текущем году.

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