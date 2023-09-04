В Сочи стартовали переговоры Путина и Эрдогана в расширенном составе

В Сочи стартовали переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как сообщает «РИА Новости», они проходят в расширенном составе. Президент России в начале заявил, что намерен поднять вопросы о зерновой сделке.

Эрдоган, по данным ТАСС, также намеревается обсудить с Путиным целесообразность зерновой сделки с новыми условиями ООН.

Турецкое агентство Anadolu сообщало, что вариант снятия некоторых ограничений с России, в том числе включение российского «Россельхозбанка» в систему SWIFT, был указан в новых предложениях ООН по вопросу возобновления зерновой сделки.

По словам источников, ООН и Турция не могут обеспечить подключение к SWIFT дочерней структуры «Россельхозбанка» самостоятельно. Для этого необходимо получить согласие ЕС и США. К тому же на реализацию этого может потребоваться несколько месяцев.

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