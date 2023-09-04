Мэрия Казани: фонтаны в городе будут работать до конца сентября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Фонтаны в Казани будут работать до конца сентября, их консервацию должны завершить до конца октября, сообщили «Реальному времени» в мэрии города.



— Если погода будет холодная (ночью температура воздуха упадет ниже ноля), работа фонтанов может быть прекращена и раньше, — отметили в исполкоме.

Фонтаны к летнему сезону в столице Татарстана начали готовить в конце марта. Запускать их постепенно начали в апреле. В 2023 году на содержание фонтанов в Казани потратили почти 25 млн рублей.



В конце августа в «Саду рыбака» в Казани протестировали работу воссозданного фонтана с новой чашей и скульптурой. Фонтан оснастили подсветкой. Специалисты занимаются покраской объекта и пусконаладочными работами.



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Маргарита Головатенко