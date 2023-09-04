Рустам Минниханов: Татарстан заинтересован в расширении присутствия компаний на рынке Таджикистана

Фото: предоставлено realnoevremya.ru/пресс-службой раиса Татарстана

Татарстан планирует расширить присутствие ведущих региональных компаний на рынке Таджикистана, чтобы укреплять экономические связи республики с Россией, заявил раис РТ Рустам Минниханов на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.



— Несмотря на то, что наш товарооборот в последние годы увеличивался, объемы остаются небольшими. Будем работать над тем, чтобы кратно его увеличить, — приводит слова Минниханова его пресс-служба.

Раис республики отметил, что работа с Таджикистаном выстроена по приоритетным направлениям, таким как машиностроение, сельское хозяйство и здравоохранение. Татарстан заинтересован в поставках в Таджикистан вертолетов, нефтехимической продукции, нефтегазового оборудования, продукции Халяль и др.

Минниханов поблагодарил Эмомали Рахмона за поддержку татарской общины: по имеющимся данным, численность татар, проживающих в Таджикистане, превышает 12,5 тысячи человек. Эмомали Рахмон отметил важность взаимодействия на уровне регионов как «составной части таджикско-российских отношений стратегического партнерства».

По итогам 2022 года ВТО Татарстана и Таджикистана превысил 30 миллионов долларов.

В мае в казанском Кремле в расширенном формате прошла встреча властей Татарстана с делегацией Таджикистана во главе с премьер-министром Кохиром Расулзодой. На ней обсуждались вопросы двухстороннего сотрудничества, в том числе в сфере предпринимательства, образования и туризма.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко