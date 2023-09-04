Скончался исполнитель хитов из мультфильма «Шрек» Стивен Харвелл

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Экс-вокалист группы Smash Mouth Стивен Харвелл, который исполнял популярные песни для мультфильма «Шрек», скончался на 57-м году жизни. Об этом пишет The Rolling Stone cо ссылкой на менеджера группы.

В последние дни музыкант находился в больнице. Уточняется, что причиной его смерти могла стать печеночная недостаточность.

Стивен Харвелл родился в США 9 января 1967 года. Музыкальную карьеру начинал как рэпер. Выступал в группе F.O.S. В 1994 году Харвелл решил сформировать рок-группу Smash Mouth. Он покинул ее два года назад. Для мультфильма «Шрек» исполнил две известные песни — All Star и I'm a Believer.

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Айрат Назипов