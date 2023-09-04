Владимир Путин поручил расширить программу промышленной ипотеки

Президент России Владимир Путин дал поручение расширить программу промышленной ипотеки. Информация опубликована на сайте Кремля.

— Правительству Российской Федерации представить предложения с учетом ранее данных поручений рассмотреть вопросы, касающиеся расширения программы промышленной ипотеки, предусмотрев увеличение предельного срока кредита до десяти лет и максимального размера кредита до 1,5 миллиарда рублей, — говорится в тексте.

Ответственным за исполнение поручения назначили премьер-министра России Михаила Мишустина. От него ждут доклада по этой теме не позднее 15 ноября.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Промышленная ипотека — это денежный заем у банка под залог недвижимости. Его может взять бизнес, чтобы приобрести готовую промышленную площадку и оперативно запустить производство.

В марте этого года раис Татарстана Рустам Минниханов раскритиковал механизмы промышленной ипотеки. Он попросил подумать над тем, чтобы сделать ее более доступной.

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Айрат Назипов