Трасса М-12 соединит Татарстан и Чувашию в четвертом квартале 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В четвертом квартале 2023 года на трассе М-12 планируется открыть сквозной проезд от пересечения с федеральными автодорогами А-151 Чебоксары — Цивильск — Ульяновск и Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск. Участок соединит пять районов с общим населением более 100 тысяч человек, а также поможет разгрузить автодорогу М-7, сообщили в пресс-службе «Автодора».

Сейчас на седьмом этапе трассы, который пройдет по Чувашии и Татарстану, дорожники уже уложили 55 километров из 82 запланированных. На ряде участков начато тестирование линии освещения. Ведутся работы на искусственных сооружениях. На 29 из 35 мостах и путепроводах завершается укладка литого асфальтобетона и выполнено устройство на подходы к ним.

Параллельно с дорогой завершится строительство крупной АЗС в районе населенного пункта Большие Кайбицы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В строительстве федеральной трассы М-12 задействованы около 30 тысяч рабочих и 15 тысяч единиц техники. Работы находятся на стадии завершения.

Уже в этом месяце водители смогут проехать по трассе от Москвы до Арзамаса, а до Казани — в декабре. В конце июня вице-премьер России сообщал, что трасса М-12 Москва — Казань готова более чем на 70 процентов.

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Айрат Назипов