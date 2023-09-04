Для гимназии №19 в Казани построят дополнительный корпус за 368,7 млн рублей

В Казани построят дополнительный корпус для МБОУ «Гимназия №19», на эти цели выделят 368,7 млн рублей, выяснило «Реальное время».

Работы необходимо выполнить с даты заключения контракта до 1 декабря 2023 года.



Заказчиком выступает ГКУ «Главинвестстрой Татарстана». Заявки принимаются до 11 сентября, итоги подведут 13 сентября.



realnoevremya.ru (архив)

В Казани в День знаний открыли четыре новые школы. Их построили в ЖК «Светлая долина», жилом районе «Салават купере» и на улицах Раиуса Гареева и Сибгата Хакима.



Министр просвещения страны Сергей Кравцов указывал, что опыт Татарстана по строительству школ и детских садов тиражируют на другие регионы России. Глава Минпросвещения России обратил внимание, что Татарстан занимает лидирующую позицию в отечественной системе образования.



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Маргарита Головатенко